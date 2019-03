KREVENDE: Her står etterforskningsleder Christian Berge og politiinspektør Tommy Brøske sammen med etterforskere som er en del av videoprosjektet. Foto: HELGE MIKALSEN

Lørenskog-forsvinningen: – Det er fortsatt mulig å oppklare saken

LØRENSKOG (VG) I fem måneder har politiet jaktet en eller flere personer som de mener har bortført Anne-Elisabeth Hagen (69). I starten var det sporadisk kontakt med den antatte motparten – men så ble det brått stille.

I slutten av januar i år kom nemlig det siste budskapet fra motparten. Der ble det skissert en mulighet for å gi livstegn fra den savnede 69-åringen, noe som ble mottatt med optimisme internt i politiet og hos hennes familie.

Budskapet har imidlertid ikke blitt fulgt opp. Isteden har den antatte motparten latt være å høre fra seg, i vel to måneder.

– Det har vært en kompleks, utfordrende og krevende kommunikasjonsplattform. Tidsfaktoren er et element også for oss, naturlig nok. Nå har det gått ytterligere uker, og det bekymrer oss, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

SJEF: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt leder etterforskningen av forsvinningssaken i Lørenskog i Akershus. Foto: HELGE MIKALSEN

Politiinspektøren mener at fraværet av livsbevis kan si noe om sannsynligheten for at Anne-Elisbeth Hagen er i live, men han poengterer at politiet ikke har informasjon som tilsier at hun er død.

– Vi konstaterer at det fortsatt ikke har vært ny kontakt med antatt motpart eller at vi ikke har fått noe livsbevis, sier Brøske.

SØKK VEKK: Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog om formiddagen 31. oktober i fjor. Foto: PRIVAT

VG møter den erfarne politilederen på politihuset i Lillestrøm, en av flere lokasjoner som huser etterforskere i forsvinningssaken.

I en avdeling sitter en rekke etterforskere og saumfarer materiale fra overvåkningskameraer fra ulike steder i Lørenskog og omegn. Totalt 6000 timer skal gjennomgås, opptil flere ganger.

Noe er mer interessant enn andre ting, og etterforskerne forsøker å sette opplysninger, deriblant konkrete biler, i system med andre detaljer i saken.

Politiet ønsker imidlertid ikke å kommentere detaljer fra disse undersøkelsene.

Klappjakt til tross, politiet står fortsatt uten gjenommbrudd – fem måneder etter at de mottok en nødtelefon fra milliardæren Tom Hagen om at kona var forsvunnet.

I tillegg fikk politiet informasjon om et trusselbrev som lå i parets bolig, hvor det kom frem at de antatte kidnapperne krevde ni millioner euro i form av kryptovaluta – samt grove trusler om 69-åringens liv dersom politiet eller mediene ble kjent med saken.

– Ambisjonen er fortsatt å løse saken. Etterforskningen pågår og er absolutt ikke avsluttet. Vi har mange gjøremål igjen, så vi står ved vår ambisjon og tenker fortsatt at det er mulig å oppklare denne saken, sier Brøske.

Fått DNA-svar

I løpet av etterforskningen har krimteknikere gjort omfattende undesøkeler i Hagen-parets enebolig i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. Det er blant annet tatt en rekke beslag, samt andre former for bevismateriale som er sendt analysert etter potensielle DNA-spor.

– Det er kommet svar på sporprøvene som er sikret, men jeg ønsker foreløpig ikke å kommentere detaljer rundt disse undersøkelsene, sier politiinspektøren.

Brøske opplyser at politiet fortsatt jobber iherdig med trusselbrevet som ektemannen fant da han kom hjem.

– Det er fortsatt undersøkelser av brevet som pågår, og det er naturlig nok undersøkelser som ansees som ferdig. Men vi har ikke alle svar, og jeg kan heller ikke her gå i detaljer.

Politiinspektøren har tidligere kommentert om det er noen mistenkte eller siktet i saken, men det er en praksis han ikke lenger akter å følge.

– Det er ingen dramatikk i det, annet enn at med den oppmerksomheten som denne saken har og har hatt, så ser jeg det som utfordrende å kommentere slike spørsmål fortløpende. Det både kan og vil være skadelig i en slik etterforskning, uten at jeg vil utdype dette noe nærmere, sier han.

Publisert: 31.03.19 kl. 20:56