ÅSTEDET: Politiet satt opp sperringer utenfor en bolig i Florø tirsdag. Inne i boligen fant de en 40 år gammel mann livløs. Foto: Truls Kleiven

Drapssiktet 22-åring er tidligere dømt til fengsel for vold

To menn, en 22-åring og en 40-åring, er pågrepet etter drapet i Florø. 22-åringen har ifølge sin forsvarer forklart at han slo til avdøde.

Oppdatert nå nettopp







Tirsdag ble en 40 år gammel mann funnet livløs i en leilighet i Florø, allerede før dette var politiet i kontakt med 22-åringen som er siktet for forsettlig drap. Torsdag ble siktede fremstilt for varetektsfengsling i Sogn og Fjordane tingrett.

Mannen har samtykket til varetektsfengslingen. Politiet vil ikke gå inn på hva mannen har forklart.

– Han har forklart at det var en kontrovers og at han ga avdøde noen slag, sier 22-åringens forsvarer Stig Nybø til VG.

Deretter dro mannen derifra, sier advokaten.

Den siktede 22-åringen har minst to ganger tidligere blitt straffedømt for vold og brudd på narkotikalovgivningen. I 2016 han dømt til fem måneders fengsel.

Onsdag kveld ble en 40 år gammel mann siktet for drap eller medvirkning til drap.

Mannen var først i politiavhør som vitne. Opplysninger som kom frem under dette avhøret, sammen med andre opplysninger, gjorde at politiet mener det er overvekt av sannsynlighet for at han deltok i eller medvirket til drapshandlingen.

22-åringens forsvarer Nybø sier til VG at «de tre kjente hverandre».

Hadde kontakt med siktede

– Vi hadde kontakt med siktede før avdøde ble funnet, og hadde kontroll på bevegelsene hans frem til han ble pågrepet klokken 15.30, sa Høiland onsdag.

Politiet rykket like før klokken 13 tirsdag ut til et hus på grunn av en bekymringsmelding. Mannen de fant på adressen ble erklært død på stedet cirka 40 minutter senere.

Avdøde og de to siktede er bosatt i Florø.

Undersøkte adresse

I pressemeldingen skriver politiet at kriminalteknikere i dag har vært i boligen til den nye siktede, for å sikre spor.

NRK skrev torsdag at naboene ble bedt om å holde seg borte, og om å ikke røre søppeldunkene. Ifølge Firdaposten er boligen eid av kommunen.

Politiet arbeider nå med å kartlegge den siktede 40-åringens bevegelser tirsdag 2. april.

I tillegg gjør politiet undersøkelser opp mot kommunikasjon, blant annet for å danne seg et bilde av de involvertes nettverk, bevegelser og hvem som kan ha informasjon i saken.

Publisert: 04.04.19 kl. 15:16 Oppdatert: 04.04.19 kl. 15:34