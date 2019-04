TØFF TID: Politietterforsker Kenneth Berg sier den personlige belastningen ved å varsle har vært for stor. Foto: Hallgeir Vagenes

Politileder kritiserer Spesialenheten: - Jeg kommer ikke til å varsle igjen

Politietterforsker Kenneth Berg slo alarm om det han mente var manglende etterforskning av kidnappingen av millionæren Reidar Osen (71). Men Spesialenheten mener det ikke ble gjort straffbare feil i saken.

– Dette er en trist dag for etterforskningsfaget, sier Berg til VG.

Politimannen mener at sentrale etterforskningsskritt ikke ble fulgt opp og at konkrete spor ble liggende etter at forretningsmannen Reidar Osen (71) ble overfalt og mishandlet av tre maskerte menn i Bergen i desember 2015.

Osen klarte å rømme etter å ha blitt holdt fanget i kidnappernes bil i flere timer. Han ble funnet sterkt nedkjølt av tilfeldig forbipasserende, og innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Kenneth Berg har tidligere karakterisert politiets etterforskningsarbeid i bortføringssaken som «et makkverk» i intervju med TV 2. Han hevdet blant annet at det ble begått svikt i de påtalemessige vurderingene da en rumener som var siktet i saken ble løslatt.

– Jeg er svært kritisk til måten saken ble håndtert på, sier Berg.

I tillegg til å varsle arbeidsgiveren om saken i april 2016, leverte Berg - som selv var sentral i etterforskningarbeidet - en anmeldelse til Spesialenheten for politisaker. Mandag offentliggjorde Spesialenheten sin avgjørelse i saken.

BLE KIDNAPPET: Kunsthandleren og forretningsmannen Reidar Osen ble innlagt på sykehus med alvorlige skader etter bortføringen i desember 2015. Han ble påført flere knuste tenner, ribbens- og brystbensbrudd og skader i den ene nyren. Foto: Hallgeir Vågenes

Spesialenheten mener at undersøkelsene har vist at det var enighet i politidistriktet om at saken «ideelt sett skulle vært etterforsket med mer ressurser», men finner ikke at det ble begått straffbare feil.

I avgjørelsen står det:

«Etter Spesialenhetens vurdering var det ikke sannsynlig at ansatte i Vest politidistrikt som har hatt ansvar for etterforsking eller påtalemessig behandling av Osen-saken har foretatt konkrete vurderinger eller beslutninger i sitt arbeid som innebærer at de grovt har brutt sin tjenesteplikt.»

I dag jobber Kenneth Berg som etterforskningsleder ved drapsavsnittet i Vest politidistrikt. Han reiser hard kritikk av avgjørelsen til Spesialenheten.

– Avgjørelsen var ikke uventet med bakgrunn i tidligere avgjørelser fra Spesialenheten for politisaker. Men med en mastergrad i etterforskning, oppleves dette som en trist dag for etterforskningsfaget, for samfunnet og for enkeltpersoner som er og vil bli avhengig av politiets tjenester.

BLE ETTERFORSKET: Spesialenheten for politisaker mener hverken tjenestepersoner eller Vest politidistrikt som foretak opptrådte straffbart da sakene det ble varslet om i 2017 ble håndtert. Foto: Hallgeir Vågenes

Berg var sykmeldt i åtte og en halv måned etter at han slo alarm om det han mente var slett etterforskning av saken. Han sier den personlige belastningen for familien har vært for stor, også for barna og konen.

– Å gi beskjed rammer den som våger hardt . Jeg kommer ikke til å varsle igjen, sier Berg.

I slutten av januar i år besluttet statsadvokaten at den såkalte Osen-saken skulle sendes tilbake til politiet for videre etterforskning.

– Dette er tredje gang saken etterforskes. Det var den offisielle bekreftelsen på at varselet var legitimt for to år siden, mener Berg.

Berg sier at varselet inneholdt ufravikelige bevis, men at det likevel har blitt sett på som en byrde, ikke som et positivt bidrag til læring.

– Spesialenheten har nå satt nivået for hva som kan aksepteres av mangler i en etterforskning, et nivå som er bekymringsfullt.

– GLAD FOR AVGJØRELSE: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt vil ikke kommentere kritikken fra en av sine egne etterforskningsledere. Foto: Frode Hansen

VG har forelagt Bergs uttalelser for Spesialenheten for politisaker.

– Spesialenhetens kommentar er at vi ikke har gjort noen vurdering av varselets legitimitet, men om ansatte i politiet og/eller påtalemyndigheten har opptrådt straffbart, skriver juridisk rådgiver Camilla Lie i en tekstmelding til VG.

Også politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt har fått Bergs kritikk fremlagt.

– Jeg er glad for at Spesialenheten har kommet med en avgjørelse i denne saken som støtter at våre prioriteringer var riktige i den situasjonen vi stod i da. Saken er fremdeles til etterforskning, så enkeltheter i den kan vi ikke kommentere ytterligere, sier Songstad.

