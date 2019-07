KAMP OM TRONEN: Enn så lenge deler hjemstedene til ordførerne i Nesbyen og Grane kommune tronen som Norges varmeste. Senere i dag kan Laksfors i Grane sparke Nesbyen fra tronen. Foto: Privat

Ordførere kniver om varmerekord

Spenningen er til å ta og føle på, og innbyggerne i Grane og Nesbyen svetter og biter negler i hver sin ende av landet. Det store spørsmålet er om det blir ny varmerekord i dag.

En nesten 50 år gammel varmerekord fra Nesbyen i Buskerud er tangert etter at det ble målt 35,6 grader i Laksfors i Grane kommune i Nordland i går ettermiddag.

Målingen er ikke blitt avkreftet, og vil ifølge Meteorologisk institutt etter all sannsynlighet bli stående.

Dermed står rekorden fra 1970, da det også ble målt 35,6 grader i Nesbyen, i fare for å bli slått, hvis det fortsetter å koke i nordlandskommunen i dag.

Ved 12-tiden var ordfører i Grane kommune, Bjørn Ivar Lamo, spent på om kommunen faktisk kunne klare slå rekorden.

– Det er klart at det er spennende. Er man den varmeste plassen i Norge, er jo det et trekkplaster i seg selv. Man vil jo få en del oppmerksomhet, sier han til VG.

Foreløpig er det rent spill i varmekampen. Klokken 13 var Laksfors det varmeste stedet i landet, med 32 varmegrader – opp nesten to varmegrader på to timer. Nesbyen var et godt stykke unna med 25,2 grader.

– Vi skal kjempe for å ta rekorden tilbake til Nesbyen, hvis Laksfors stjeler den fra oss, sier Nesbyens ordfører Tore Haraldset.

PÅ FERIE: Grane-ordfører Bjørn Ivar Lamo er på ferie i Latvia, mens det koker i hjemkommunen. Foto: Privat

Den forrige fylkesrekorden i Nordland var 33,8 grader, målt i Saltdal 11. juni 2011.

– Vi er ikke uvant med at det er ganske varmt i juli, og 30 grader har vi hatt en del, men akkurat å komme opp i 35 grader er ikke vanlig, sier ordfører i Grane kommune i Nordland, Bjørn Ivar Lamo.

Ordføreren er selv på ferie i Latvia.

– Men barna er hjemme, og jeg forsto at de syntes det er varmt. Det går i bading, sier han.

Popduo på vei hjem

Popduoen Marcus og Martinus Gunnarsen, som kommer fra Grane, er på vei hjem i dag.

TROFORS: Marcus og Martinus på badeplassen hjemme i Grane kommune på Trofors for litt over en uke siden. Foto: PRIVAT Foto: Privat

– Grane kommune er jo et paradis! Og ekstra flaks for oss at vi har fått vært en del hjemme i sommer og nytt været! skriver Marcus i en tekstmelding til VG.

Tvillingbrødrene er på vei hjem fra konsert i Malmö, og sier det ryktes at det skal bli enda varmere i dag.

– Vi bor så fint til at for oss er sommer hjemme det beste som er! Vi kan både gå på fjellet og ta oss en dukkert i elven når det blir for varmt. Trofors har alt vet du, skriver Martinus og legger til et smilefjes.

MÅ FLYTTES: Fra en gummibåt utenfor Tønsberg vurderer Nesbyen-ordfører Tore Haraldset grep for å beholde rekorden. – Vi jobber for å finne ut om det er riktig at den står der den står. Rett må være rett. Foto: Privat

Følger spent med

Utenfor Furustrand camping i Tønsberg ligger Nesbyens ordfører i en gummibåt og forbereder seg mentalt på dagens mulige detronisering.

– Jeg ligger her og følger spent med på hvordan det går i dag. Båten har en femhesters motor, så da blir det litt trekk i lufta, sier Haraldset.

Han krysser fingrene for at Nesbyen beholder rekorden som det heteste stedet i landet. Varmerekorden har vært viktig for Hallingdals-kommunen, mener han.

– Vi er kjent for å være landets varmeste plass. Det har vært en fin tilleggsmarkedsføring for oss. Jeg farter mye rundt i landet, og denne rekorden er noe av det vi er mest kjent for.

LAKSFORS: Varmen stoppet ikke denne gjengen i går, som fisket i over 35 varmegrader. Foto: Inger Laksfors

– ... er det noe annet Nesbyen er kjent for?

– Vi er i ferd med å bli norgesledende destinasjon for offroad-sykling. Og så har vi et tjern, Trytitjern, som sikkert er Norges varmeste vann. Så kanskje må vi begynne å konkurrere om å ha Norge fineste og varmeste badevann.

Selvsikre i Laksfors

Tilbake i Laksfors koker det både inne og ute på Laksforsen turistcafé. Laksefiskerne må nok helst fiske om natten, for i solen er temperaturene utholdelig, kan daglig leder Gudmund Forsmo bekrefte.

LAKSFORS TURISTCAFÉ: Flere gjester ved Laksfors turistcafé har forståelig nok valgt å oppholde seg i skyggen. Foto: Gudmund Forsmo

– I går viste gradestokken på turistkafeen 35,5 grader, og den står i skyggen hele dagen. Jeg tenker at vi slår rekorden i ettermiddag, sier Forsmo selvsikkert.

Han viser til at gradestokken på turistkafeen ved 13-tiden i dag viste 32 grader, og at det ikke var så varmt i går, sier Forsmo.

Rekord-tabbe

Om det blir ny rekordmåling er det dessverre én ting som er klart for Nesbyen-ordføreren: Hvis den kommer, er det neppe i Nesbyen. Siden rekordmålingen i 1970 har Meteorologisk institutt flyttet måleren til et mildere sted.

– Der den gamle måleren sto, står det nå et tørkestativ. Det er mye snakk om det tørkestativet til han Dag, sier ordføreren, som vil ta grep for å øke varmemeldingene fra Nesbyen.

– Det er mange hos oss som ikke stoler på at den temperaturmåleren står riktig plassert i dag. Vi jobber for å finne ut om det er riktig at den står der den står. Rett må være rett.

Ved Nesbyens raskest-tørkende tørkestativ er temperaturen klokken 13 søndag 32,9 grader – et godt stykke over den offisielle målestasjonen.

Eier Dag Smestad er ikke så bekymret for et mulig tap av rekorden til Laksfors.

– Det er greit om vi mister den, så lenge den ikke går til Gulsvik, sier Smestad, om stedet i nabokommunen Flå.

Han husker godt hvor varmt det var da rekorden ble satt i 1970.

– Da var det helt vindstille, og luften sto og dirret.

32,9: Så varmt er det i Nesbyen, der den gamle målestasjonen til Meteorologisk institutt sto, som målte rekordtemperaturen i 1970. Foto: Privat

Slik kan man jukse

I dag står Nesby-måleren på et jorde, omgitt av gress. Det er slik det skal være, og slik er det også i Laksfors, forteller statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

– Det skal være gress omkring måleren. Det var det i Laksfors da vi sjekket stasjonen i går, så rekordmålingen fra lørdag blir nok stående, sier han, og gir uforvarende noen råd til noen som skulle ville jukse seg til en rekord:

– Hvis noen hadde lagt en grushaug eller noen betongklosser ved siden av eller under måleren, så kunne det ha økt varmen. Omgivelsene har mye si, det er derfor vi kontrollerer, sier han.

Og hvem har det kaldest i landet? Det er Vardø, som hadde 9 grader klokken 11 i formiddag.

Publisert: 28.07.19 kl. 14:02

