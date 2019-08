TRESPANN: Raymond Johansen, Inga Marte Thorkildsen og Lan Marie Nguyen Berg lanserer av Oslos nye klimastrategi. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Vil gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby

Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby, sier byrådet i Oslo, som fredag lanserer ny klimastrategi.

Målet er at klimagassutslippene skal kuttes med 95 prosent innen 2030.

Blant tiltakene vil være å redusere trafikken i Oslo og at alle kjøretøy skal være uten klimautslipp. Byen skal fase ut all bruk av fossil diesel på bygge- og anleggsplasser, samt legge til rette for mer klimavennlig forbruk, mindre avfall og utslippsfri avfallsforbrenning.

– Dette er den mest ambisiøse klimastrategien for noen storby i verden. Sammen med Oslos innbyggere og næringsliv vil vi i de neste 11 årene jobbe for å fjerne de gjenværende kildene til klimagassutslipp i byen. Sånn gjør vi Oslo til en enda bedre by å bo, jobbe, leve og investere i, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Strategien baserer seg også på en satsing på å utvide byens kollektivtilbud, bygging av ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, samt å utvide motorveiene som går inn til byen.

Byrådet ønsker at gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgene for folk som ferdes i hovedstaden, og målet er å redusere biltrafikken med en tredel innen 2030.

IKKE EN BILBY: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil at flere skal reise kollektivt, sykle eller gå for å komme seg rundt i Oslo. Bildet er tatt i 2017. Foto: Helge Mikalsen, VG

