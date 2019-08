TRE UTSATTE ROLLER: Trafikkbetjenten, fotballdommeren og politikeren Roar Steinslien fra Gausdal. – Legger du alt dette oppå hverandre, blir det lett en stor konfliktbombe, sier han. Foto: JØRN PETTERSEN

Roar (53) er trafikkbetjent, fotballdommer og politiker: – Jeg liker jo ikke å få kjeft

LILLEHAMMER (VG) Roar Stenslien får så ørene flagrer både i jobb og på fritiden.

53-åringen jobber som trafikkbetjent i Lillehammer kommune. På fritiden er han lokalpolitiker og fotballdommer.

– Legger du alt dette oppå hverandre, blir det lett en stor konfliktbombe, sier Steinslien, som er fra Gausdal, til VG.

Det var avisen GD som først omtalte saken.

– Jeg liker jo ikke å få kjeft, jeg heller. Men jeg har jo fått litt erfaring i å takle hissige folk etter hvert, fortsetter han.

Som om ikke dette er nok, har Steinslien også 20 års erfaring fra arbeid med rus- og barnevern.

– Så man kan trygt si at jeg er blitt herdet gjennom mange år.

FRITIDSSYSSEL: Roar Steinslien dømmer fotballkamper på fritiden. Foto: JØRN PETTERSEN

Han legger ikke skjul på at det hjelper å ha godt humør og se lyst på livet. Selv om det også har vært vanskelige situasjoner.

– Det er som politiker jeg har fått mest kjeft. I politikken er angrepene mer spektakulære og personlige.

Han startet sin politiske karriere i Frp, men trakk seg i protest mot fylkeslederens lederstil høsten 2009. I 2011 meldte han overgang til Arbeiderpartiet. Våren 2015 gikk det så hett for seg at han valgte å trekke seg fra vervene som kommune- og fylkespolitiker foran valget samme høst.

Men kort tid etterpå ble han likevel valgt til leder av Gausdal Arbeiderparti.

– Vi hadde voldsomme diskusjoner rundt nedleggelser og sammenslåinger av skoler. Er det noe folk har sterke meninger om, så er det skole og eldreomsorg. På et tidspunkt ble jeg så redd for at mitt engasjement skulle gå utover ungene mine at jeg valgte å trekke meg fra alle verv, sier Steinslien.

Hett går det også for seg på fotballbanen. Nylig ble han nærmest angrepet av to hissige mødre etter en G 15-kamp, forteller han: De skjelte ham ut for at han ikke hadde gitt en spiller på motstandernes lag rødt kort.

PÅ JOBB: Roar Stenslien sjekker parkerte biler i Lillehammer. Foto: JØRN PETTERSEN

– De ga seg jo ikke, heller. Nei, da er det bedre å dømme kvinnefotball. Damer er greie fotballspillere. Det er noe helt annet hos mannlige fotballspillere i sjette divisjon, som skal kompensere med kjeften det de ikke har i beina lenger, sier Steinslien, som fortsatt dømmer rundt 50–60 kamper i sesongen.

Paradoksalt nok, vil mange kanskje si: Men det er i jobben som trafikkbetjent han får minst kjeft.

– Jeg begynte i jobben i mai i fjor. Det var jo så mange fordommer og myter og ting jeg hadde hørt og lest. Men det har stort sett gått bra. Vi lærer oss å takle hissige folk. Og vi vet at det ikke er oss de er forbanna på, men saken, avslutter trafikkbetjenten, lokalpolitikeren og fotballdommeren fra Gausdal.

