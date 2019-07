PÅ BARNESKOLEN: Cecilie Haugen gikk på barneskole i Bostrak, noen steinkast hjemmefra. Hun hadde ikke vært tilbake på den nå nedlagte skolen siden barndommen, men viste VG stedet hun har mange vonde minner fra. Foto: Kyrre Lien

Mobbeoppgjøret i Drangedal: – De kalte meg rar og stygg

DRANGEDAL (VG) Cecilie Haugen (28) forteller at hun fikk livet sitt ødelagt av en bygdekultur hvor det var lov å mobbe. Nå pågår det et oppgjør i telemarkskommunen.

I den lille bygda Bostrak i Drangedal sitter Cecilie Haugen på verandaen i ly for den steikende solen. Den smilende 28-åringen blir fort alvorlig når hun skal fortelle om det som var en «bygdehemmelighet».

En hemmelighet hun lenge holdt tett til brystet, men som hun nå har bestemt seg for at alle skal få høre om:

Hun ble mobbet hele oppveksten.

I dag er hun ufør og sliter fortsatt med ettervirkningene av den vanskelige oppveksten, forteller hun.

– De kalte meg rar og stygg. For et kjøtthue. Jeg var ingenting og jeg kunne ingenting. Mamma ringte nærmest hver eneste dag til rektor og lærere og sa at jeg ikke hadde det bra på skolen, men de gjorde ingenting med det, forteller Haugen.

I avisstativene denne dagen sto det et oppslag i Telemarksavisa med Drangedal-ordfører Tor-Peder Lohne og tittelen: «Jeg ble selv mobbet på skolen.» Det pågår nå et oppgjør i kommunen – og nærmere 50 personer har kontaktet advokat om mobbing.

– Jeg er stolt over ordføreren. Jeg sendte ham en melding, forteller Haugen.

HUNDEGLAD: Cecilie, her foran huset i Bostrak i Drangedal, elsker hunder, men at folk fortalte henne i oppveksten at hun hadde «feil» hund. Foto: Kyrre Lien

Mobbekultur

Haugen forklarer at hvis man hadde «feil» etternavn eller «feil» hund, kunne det være nok. Hennes familie var «rar» og da hun satte seg på skolebussen, sang de stygge sanger om henne.

– Jeg ble utestengt, forteller hun.

Til slutt klarte hun ikke gå på skolen mer. Hun hadde vondt i magen og ville ikke spise.

– Jeg var aldri bra nok til å være med de andre, sier Haugen, før hun bryter ut i gråt.

Moren hennes reiste seg opp på foreldremøte og sa «datteren min blir mobbet». Ingenting skjedde, hevder Haugen. De hadde ikke god råd, og ingen mulighet til å flytte. Det hele endte med at hun tenkte på, og forsøkte, å ta sitt eget liv.

DÅRLIGE RESULTATER: I elevundersøkelsen fra 2018 svarte hver fjerde tiendeklassing i Drangedal at de hadde blitt mobbet. Året etter hadde andelen falt til 14 prosent, som er dobbelt så høyt som gjennomsnittet i landet. Foto: Kyrre Lien

– Som barn regner man med at voksne stiller opp ... men når foreldre og voksne nesten starter det hele eller heller diesel på bålet ... Det er kulturen her, forteller Haugen gråtkvalt.

Varsler erstatningskrav

Tidligere i sommer sto hun frem i lengre reportasjer i NRK og i Varden. Tidligere hadde Drangedalsposten skrevet flere artikler om mobbing i kommunen.

Nå har 53 personer tatt kontakt med advokat Vibeke Hein Bæra med historier om at de ble utsatt for mobbing i Drangedal. Sakene strekker seg tilbake til 1970-tallet.

– Min påstand er at kommunen har visst om dette lenge, og valgt å ikke gjøre noe. Bygdedyret får leve i beste velgående. I dag, etter at så mange har stått frem, må kommunen ta saken på dypeste alvor, sier Hein Bæra til VG.

Hun har varslet Drangedal kommune om at det vil komme erstatningskrav.

OPPGJØR: I Drangedal pågår det et oppgjør mot mobbing. Foto: Kyrre Lien

Vil gå videre

Flere personer meldte seg nettopp etter at Haugen og andre mobbeofre sto frem.

– Da folk leste Cecilie sin historie hos NRK, så forsto de at det var viktig at flere sto frem. Da kom det meldinger og telefoner på løpende bånd, fem og seks om dagen i dagene etter NRK-innslaget. Nå kontaktet tre nye personer meg i går, sier Hein Bæra.

– Har jeg virkelig hjulpet andre? Jeg som har blitt fortalt at jeg ikke er noe. Det er vanskelig å ta innover seg at min historie har hjulpet andre. Jeg tror alle ønsker å få en stopp på dette. Tilgi det og gå videre, sier Haugen.

VONDE MINNER: – Det vondeste var at det aldri var noen som gjorde noe. Selv om de visste. Som barn har man en forventning til at lærere og voksne skal ordne opp, sier Cecilie til VG. Foto: Kyrre Lien

Da Telemark kommunerevisjon undersøkte skolemiljøet i Drangedal høsten 2018, avdekket man 112 varsler om mobbing og dårlig skolemiljø, skriver Varden.

I elevundersøkelsen samme år svarte hver fjerde tiendeklassing i Drangedal at de hadde blitt mobbet. Året etter hadde andelen falt til 14 prosent, som er dobbelt så høyt som gjennomsnittet i landet.

– Kommunen er ikke fornøyde med resultatene de to siste årene i Elevundersøkelsen på 10. trinn. Drangedal skal ikke levere dårligere resultater enn resten av landet, og jobber med å få et bedre elevmiljø på spesielt en av våre skoler, sier Stein Heldal Hugstmyr, fungerende kommunalsjef i Drangedal

Ifølge NRK viser flere undersøkelser og tilsyn de siste ni årene at mobbing fremdeles er et stort problem i Drangedal, og at kommunen har gjort for lite for å bekjempe mobbingen. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark jobber nå med et nytt tilsyn med Drangedal 10-årige skole, som er ventet å være klart i høst.

Kommunen beklager

Hugstmyr skriver i en e-post til VG at de tar varslingene på største alvor og at de ønsker å beklage til dem som har opplevd mobbing i kommunen.

– Der kommunen har gjort innbyggere urett, med så store konsekvenser at det har fått varige følger for den enkelte, vil det være både ønskelig og på sin plass å beklage dette til den enkelte.

– Vi skal også ha en grundig gjennomgang av hver sak og være etterrettelige og nøysomme i dette arbeidet. Det er en betydelig saksmengde som det kreves mer tid til å jobbe videre med før vi kan konkludere, skriver Hugstmyr.

Han informerer om at det nå jobbes på hver enkelt skole med ulike tiltak som skal bedre skolemiljøet, men at det må skje en endring også utenfor skolegården.

– Det er nødvendig at Drangedalssamfunnet, utover skolen, også tar innover seg at endringer må skje på mange områder for å skape trygge og mobbefrie arenaer for barn og unge i kommunen vår.

Publisert: 30.07.19 kl. 07:59

