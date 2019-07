PÅGREPET: Mulla Krekar ankommer tingretten under et fengslingsmøte i 2016. Etter å ha blitt pågrepet mandag kveld fremstilles han trolig for fengsling onsdag. Foto: Jørgen Braastad

Dette kan skje med mulla Krekar

Mulla Krekar ble mandag pågrepet av PST bare timer etter at en dommen på 12 års fengsel falt i en italiensk domstol. Ettersom han nå er dømt skal han som hovedregel sendes ut, ifølge jusprofessor.

– Det er naturlig når noen er straffedømt i et land at dommen må få konsekvenser. Det er derfor man har utleveringsavtaler, sier jusprofessor Jon Petter Rui, ved Universitetet i Tromsø, til VG.

– Nå er han jo funnet skyldig i det han var tiltalt for i Italia, og det er jo slik at når noen dømmes i land a, som her er Italia, så kan det landet be om å få vedkommende utlevert fra land b, som da er Norge, forklarer han.

Foreløpig foreligger det ingen begjæring om utlevering fra Italia. Dommen er heller ikke rettskraftig og kan ankes, har senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Raheela Chaudhry, uttalt til VG.

– Ganske stor forskjell

– Om han blir begjært utlevert til Italia, hva vil skje da?

– Nå er det slik at et vilkår for å bli utlevert er at dommen er rettskraftig. Her har Krekar en mulighet til å anke, og før saken er endelig avgjort kan man stille spørsmål ved om det blir noen utlevering, sier Rui.

FORSKJELL DENNE GANG: Jusprofessor Jon Petter Rui mener det er store forskjeller for pågripelsen av Krekar denne gangen sammenlignet med tidligere. Foto: Hallgeir Vågenes

Krekar ble pågrepet av norsk politi senest i 2015, etter at italienske myndigheter krevde ham utlevert. Italia trakk senere utleveringsbegjæringen.

– Er det mer sikkert at Krekar blir utlevert denne gangen?

– Det skal jeg ikke spekulere i, men tidligere er han ikke funnet skyldig i en forbrytelse og dømt til 12 års fengsel for den. Så det er en ganske stor forskjell.

– Når en person er straffedømt for en forbrytelse er den store hovedregelen at vedkommende utleveres for gjennomføring av den dommen. Spørsmålet er om det foreligger noen unntak i denne saken, sier Rui.

Konkluderte med at han kan sendes ut

Rui forteller at generelt så kan slike unntak dreie seg om fare for brudd på menneskerettigheter, umenneskelige forhold under soning, eller dødsstraff.

– En annen grunn er hvis vedkommende ikke har fått en rettferdig rettergang.

– Tenker du at dette er et argument som kan bli brukt av Meling og Krekar denne saken?

– Han er jo dømt til 12 års fengsel uten å være til stede, sier han.

Krekar fikk imidlertid mulighet til å reise til Italia for å delta i rettssaken mot ham, men nektet å reise da italienske myndigheter ikke ville garantere ham en returreise.

Om Krekar bestrider en utlevering blir det opp til norsk rettssystem å behandle saken – slik de også gjorde i 2015 da han ble begjært utlevert til Italia.

Lagmannsrettens dom var den gang klar: Krekar kan utvises til Italia. Mullaen tok saken til høyesterett, som avviste anken.

Rui reagerer på at enkelte har kalt saken for en «politisk prosess».

– Det er en veldig alvorlig beskyldning mot norske myndigheter, og mot italienske myndigheter som tross alt er de som har tatt ut tiltale. I ethvert europeisk land som er en rettsstat er det strengt forbudt å bruke strafferett for å oppnå politiske mål, sier han.

– Ikke holdbare bevis

Terrorforsker Lars Gule sier til VG at det ikke foreligger holdbare bevis for at mulla Krekar har drevet terrorplanlegging.

– Bevismaterialet som den italienske rettssaken i stor grad har bygget på er etterforskningsmateriale innhentet av PST gjennom avlytting av mulla Krekar da han sonet i Kongsvinger. Disse bevisene holdt ikke til at PST ville bruke dem i en norsk rettsprosess. PST hadde heller ikke tro på at dette påståtte terrornettverket hadde planlagt et angrep mot Stortinget, noe sjefen for etterforskningen i Italia uttalte på en pressekonferanse i 2015, forteller Gule.

Mulla Krekars påståtte nestleder er dømt til ni års fengsel i saken i Italia og heller ikke han bedriver PST ytterligere etterforskning mot. Den tredje mannen i Norge som ble dømt i Italia, har blitt norsk statsborger etter at saken begynte i 2015, som innebærer at PST ikke regner ham som noen trussel mot rikets sikkerhet, ifølge Gule.

TERROREKSPERT: Førsteamanuensis ved OsloMet, Lars Gule, kjenner til saken med mulla Krekar godt og mener det ikke foreligger bevis for at han har drevet terrorplanlegging. Foto: Janne Møller-Hansen

– Rettssaken er gjennomført uten at den tiltalte, mulla Krekar, fikk forklare seg. Dette kunne vært ordnet på ulike måter, ved avhør i Norge eller via videolink under rettssaken i Italia. Det italienske rettssystemet har ikke ivaretatt rettssikkerheten godt nok.

Forskjellige fremtidsscenarioer

I den italienske dommen mot mulla Krekar, slår retten fast at han skal kastes ut av landet etter at han har sonet en eventuell dom, skriver NRK tirsdag kveld.

– Han kan helt sikkert ikke sendes til Irak, som har dødsstraff. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det om noen år kan bli juridiske endringer her hva angår spørsmålet om utvisning fra Italia, skriver Krekars italienske advokat Enrica Franzini i en e-post til NRK.

Lars Gule peker på forskjellige scenarioer for mulla Krekars fremtid.

Han kan bli varetektsfengslet i Norge for en periode mens italienske myndigheter utarbeider en utleveringsbegjæring. Eller, han kan løslates fra varetekt, mens italienerne lager begjæring, som kan ta flere måneder, og så skal den behandles av norsk rettsvesen i opptil et år.

Parallelt med dette vil dommen i Italia bli anket, en prosess som kan ta opp mot 10 år.

Resultatet kan bli en endelig dom på 12 år – som mulla Krekar kanskje kan komme til å sone, dersom han har blitt utlevert.

Spørsmålet nå er om tingretten vil opprettholde varetektsfengslingen av ham etter onsdagen.

Publisert: 16.07.19 kl. 23:00