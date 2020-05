ALKOHOLFORBUD: Vennene Mina Evenrud og Carina Fjørtoft nyter hver sin øl på Salt i Oslo onsdagen etter at serveringsforbudet ble opphevet i hovedstaden. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Undersøkelse: Nordmenn drikker mindre alkohol etter corona

Med en mer begrenset hverdag har alkoholforbruket til nordmenn gått ned etter corona-restriksjonene ble innført 12. mars, det viser tall fra en undersøkelse gjort av Norsk koronamonitor.

Nå nettopp

Tallene viser at for 72 prosent er alkoholkonsumet uendret, 19 prosent forteller at de drikker mindre, mens ni prosent melder at de drikker mer enn før coronaepidemien.

– Netto alkoholkonsum ser ut til å ha gått ned, konkluderer Ole Gaute Aas Askheim, som er seniorrådgiver i Opinion, analyseselskapet bak undersøkelsen.

Han forteller at tallene har vært stabile, utenom en oppgang i antallet som drakk mer enn tidligere i påskeuken. Over 25.000 personer har blitt spurt i undersøkelsen.

Menn drikker mer enn kvinner

– At flere svarer lavere enn motsatt skyldes trolig først og frem stengte serveringssteder, melder Aas Askheim videre.

les også Ølkranene åpne igjen: – Fantastisk deilig å se folk

Av undersøkelsen kommer det frem at menn i større grad svarer at de har et økt forbruk, mens flere kvinner svarer uendret. Gruppen som i størst grad har uendret atferd er de over 40.

– Det har ikke vært noen særlige geografiske forskjeller, påpeker Aas Askheim.

– Ikke overraskende

Professor ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, Fanny Duckert, lar seg ikke overraske over tallene.

– Den viktigste årsaken til dette er nok frafall av sosiale situasjoner, man har ikke kunnet gå ut på byen, eller invitere til samlinger. Den andre biten er at mange har hjemmekontor, man er mye sammen med barn, og gjør hjemmeaktiviteter som ikke gir så mye plass til drikking, mener Duckert.

I Oslo ble serveringsstedene nektet alkoholservering, mens i resten av landet har restauranter og barer måttet forholde seg til strenge smittevernsregler.

At utestedene stengte gjorde at alkoholdrikking ble flyttet til parkene i hovedstaden:

les også Erna Solberg: - Målet er å åpne Norge før sommeren

Økning hos vinmonopolet

Men serveringssteder i Oslo ble stengt ned – har Vinmonopolet kunne holde oppe. De har hatt en vekst på 39 prosent etter 12. mars. Fra uke 11 og frem til nå har vinmonopolet i snitt solgt 2,1 millioner vareliter i uka, det er 600.000 mer enn samme periode i fjor.

– Dette er en vekst som forventet. Mange serveringssteder har blitt stengt ned, mens grensehandel og taxfree har stoppet helt opp, påpeker kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

Han forteller at det er tydelige geografiske mønster, og at de opplever en vekst på over 100 prosent i byer som Kongsvinger, Halden, Fredrikstad og Sarpsborg, som ligger tett grensa til Sverige.

– Som en slags bekreftelse på at mange har hjemmekontor om dagen ser vi også at «bydelspol» og pol i tradisjonelle pendlerkommuer har markert vekst etter koronaen. Nå handler folk der de bor og har hjemmekontor, ikke der arbeidsgiveren fysisk holder til, forklarer Nordahl.

Publisert: 15.05.20 kl. 23:12

Mer om Coronaviruset Alkohol

Fra andre aviser