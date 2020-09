FRYKTER SLETTING AV BEVIS: Etterforskningsleder Øyvind Jørgensen (t.v.) og politiadvokat John R. Sødahl Furunes ved Trøndelag politidistrikt. Foto: Ole Martin Wold

Overgrepssiktet slapp isolasjon, antall fornærmede øker

Fengslingen gikk til lagmannsretten da politiet ville ha fortsatt isolasjon av den overgrepssiktede trønderen. Listen over fornærmede har nå økt fra syv til 12. Politiet forventer at det vil bli flere.

Den overgrepssiktede mannen i femtiårene har helt siden pågripelsen i midten av juni sittet i varetekt på full isolasjon. Det er av frykt for at han skal kunne påvirke vitner og fornærmede.

– Det var en riktig beslutning. Den ble anket til lagmannsretten av politiet, som stadfestet avgjørelsen, sier mannens forsvarer Frode Wisth.

Forventer flere fornærmede

VG fortalte tidligere i sommer om den omfattende etterforskningen som ledet til at mannen ble pågrepet, siktet for voldtekt over nett av en jente på 13 år. Ifølge politiet hadde mannen brukt hundrevis av betalingskort og over 200.000 kroner på å betale jenter for overgrep over nett. Bare to dager før mannen ble pågrepet skal mannen ifølge politiet har brukt telefonnummeret til en VG-journalist for å betale for overgrepsbilder. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

For en snau måned siden hadde syv av dem status som fornærmet. Idag har antallet økt til 12.

LANG LISTE MED NAVN: Siktede har vært i kontakt med mange jenter over nettet. Hvor mange som til slutt får status som fornærmet, er ennå ikke sikkert, forteller politiadvokat John R. Sødahl Furunes. Foto: Ole Martin Wold

– Vi frykter at han via andre kan forspille bevis, sier politiadvokat John R. Sødahl Furunes som forklaring på hvorfor de ønsket å fortsatt ha siktede i isolasjon.

Nå må politiet i Trøndelag intensivere etterforskningen.

– Dette gjør at vi må intensivere etterforskningen på de punktene hvor muligheten for bevisforspillelse er størst. Det dreier seg om å sikre digitale spor, sier Furunes.

Antall mulig fornærmede er imidlertid på flere titalls, sier politiadvokat John R. Sødahl Furunes:

– Listen med navn er lang. Vi får stadig nye navn fra flere kilder. Men om alle vil få status som fornærmede, vet vi ikke ennå.

Det er en uvanlig krevende etterforskning for politiet. Siktede husker ikke passord på de sosiale profilene han skal ha brukt, og arbeidet for å finne jentene han skal ha vært i kontakt med tar dermed mye tid.

– Vi må gjøre en omfattende jobb for å identifisere hver potensielle fornærmede. Deretter må vi gjøre ytterligere etterforskning gjennom avhør og beslag av telefoner for å avklare om personen er fornærmet i saken, sier etterforskningsleder Øyvind Jørgensen.

Redde i avhør

Det er krevende avhør av de mange fornærmede.

– De fleste jentene skulle nok ønske at det aldri hadde blitt oppdaget av politiet. Det betyr at vi må tenke bevissikring, også i møte med dem, sier han.

Så langt har imidlertid alle de potensielt fornærmede samarbeidet med politiet, forteller Jørgensen.

– Men vi må ta høyde for at noen ikke ønsker at vi skal finne ut alt. Noen er redde for at vi skal lage en sak ut av alt vi kan komme til å finne på mobiltelefonen deres. De vet ikke hvordan vi jobber, og da forklarer vi dem at vi kun er interessert i det som har med saken å gjøre, sier han.

KREVENDE AVHØR: Usikkerhet om hva politiet skal gjøre med saken, gjør at flere av de potensielle ofrene er redde i sine første møter politiet, forteller etterforskningsleder Øyvind Jørgensen. Foto: Ole Martin Wold

Marked skapt av voksne menn

– Vi vet at det er kjent blant noen aldersgrupper av jenter, at man kan tjene penger på bilder og kontakt med voksne menn. Vi har sett at noen tenåringer spør andre om å komme i kontakt med voksne menn som betaler, sier Furunes.

Det betyr likevel ikke at det som politiet mener den siktede skal ha gjort, var lovlig, understreker han.

– Mannen er voksen, og jentene er mindreårige. Det er så enkelt som det. Det er de voksne mennene som skaper et marked. Er du 14 år, kan tusen kroner virke som veldig mye penger.

For de fleste fornærmede vil det være første gang foreldrene får høre hva de har opplevd på nettet.

– Det er noe de færreste liker. Men foreldrene er viktige støttepersoner, og så lenge de fornærmede er mindreårige, må de med, sier politiadvokat Furunes.

– Ikke send selfier

Etter å ha arbeidet med denne saken i over et halvt år, har han én melding til foreldre av tenåringer:

– Følg med på mediene barnet ditt bruker, og vær klar over fristelsene som ligger der ute. Samtidig forstår vi at det er viktig å vise barna tillit. Du kan ikke overvåke dem. Men vit hvem som er i den andre enden av appene barna dine bruker.

VIS TILLIT: Men følg med på hva barna dine gjør på nettet, ber politiadvokat Furunes. Foto: Ole Martin Wold

Til tenåringene råder han følgende:

– Ikke send selfier uten å få det samme tilbake. Hvis den som ber deg om selfie, sier at mobilen er ødelagt eller at de ikke kan sende en selfie av andre grunner, da bør alarmklokkene ringe. Og ikke stol på at du får beskjed hvis noen tar skjermdump av bildene du sender på Snapchat. Det finnes teknikker for å komme seg rundt det, sier Furunes.

Siktede har sittet i varetekt siden midten av juni. Det er ikke lenge, mener politiadvokaten.

– Ut fra straffenivået på saken mener vi at det ikke er uforholdsmessig. Og vi tenker å holde ham i varetekt en stund til. Å sitte ti uker på isolasjon er inngripende, men vi mente at det var nødvendig.

