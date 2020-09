SMITTE: Flere personer er satt i karantene etter tre ansatte ved Haukeland Universitetssykehus har fått påvist covid-19-smitte. Foto: Frode Hansen

16 ansatte i karantene ved Haukeland

Helse Bergen velger å sette 16 ansatte i karantene etter smitteutbrudd på sykehuset.

Fredag ble det kjent at tre ansatte i Helse Bergen var bekreftet coronasmittet.

Alle tre jobbet ved ulike avdelinger på sykehuset, og Helse Bergen bestemte at de vil skjerpe smittevernstiltakene i akuttmottak for å hindre at smitte skal komme inn på sykehuset.

Til NRK bekrefter fagdirektør ved sykehuset, Marta Ebbing, at 16 ansatte nå er satt i karantene.

Smittetilfellene kom samtidig som Bergen opplever et større smitteutbrudd, som i hovedsak er knyttet til studentmiljøet.

Lørdag er 120 studenter ved Norges Handelshøyskole bekreftet smittet, noe som har ført til at all fysisk undervisning er avlyst til og med fredag 11. september.

Til tross for dette har ikke FHI ønsket å anbefale munnbind på kollektivtransporten i Bergen, noe de begrunner med at «utbruddet ser ut til å være avgrenset, og smittepresset ser ikke ut til å være økende i den generelle delen av befolkningen».

Også Fredrikstad og Sarpsborg opplever et smitteutbrudd, og rundt 1100 personer er satt i karantene i kommunene.

