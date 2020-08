RYKKET UT: Bombegruppen var på plass utenfor Eldens kontorer 13. august. Foto: Tore Kristiansen

Bertheussen-saken: PST undersøker pulver-brev sendt til Elden

Politiets sikkerhetstjeneste undersøker hvem som står bak pulver-brevet som ble sendt til Laila Anita Bertheussen sin forsvarer, John Christian Elden.

13. august rykket bombegruppen ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo. De var blitt varslet om et brev med pulver i, adressert til advokat John Christian Elden.

Politiet opplyste etter kort tid at de anså innholdet i brevet som ufarlig. Daglig leder i advokatfirmaet, Anders Brosveet, sa til VG at de oppfattet pulver-brevet som «en trussel mot advokatkontorets ansatte eller noen i porteføljen til advokatfirmaet».

MOTTOK PULVER-BREV: Advokat John Christian Elden utenfor Oslo tingrett. Foto: Fredrik Hagen

Advokat: – Naturlig at PST undersøker

Statsadvokat Frederik Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet, sier til VG at PST undersøker hvem som står bak brevet. Ranke skal føre saken mot Laila Anita Bertheussen sammen med statsadvokat Marit Formo.

– Det er riktig at brevet har et innhold som kan settes i forbindelse med hendelser i Bertheussen-saken, deriblant et brev med hvitt pulver som havnet i postkassen til Wara og Bertheussen i mars 2018. Det er naturlig at PST undersøker hvem som står bak, sier Ranke.

ÅSTED: Flere av truslene ble rettet mot Tor Mikkel Wara og Bertheussen sitt hjem i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Statsadvokaten sier at brevet sendt Elden, blir et av flere temaer under hovedforhandlingen.

– Det har også tidligere vært forsendelser til Advokatfirmaet Elden. Dette vil bli tema under hovedforhandlingen, selv om det ikke er egne tiltaleposter om hendelsene, sier Ranke.

VG har forsøkt å få en kommentar fra John Christian Elden, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Nekter straffskyld

8. september starter straffesaken mot Bertheussen, som nekter straffskyld.

Hun står tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot sin egen samboer, Tor Mikkel Wara, og hans partifeller; tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

TILTALT: Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet. Hun nekter straffskyld. Foto: Privat

Flere trusselbrev var adressert til de tre. I et av dem var det lagt ved hvitt pulver, fra tabletter og natron, ifølge tiltalen.

Truslene ble fremsatt slik at de skulle gi inntrykk av de kom fra en eller flere utenforstående personer, skriver NTB.

Publisert: 23.08.20 kl. 11:33

