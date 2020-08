TAR PARTI: Stortingets finanskomite hadde både sentralbanksjef Øystein Olsen (til venstre) og representantskapets leder Julie Brodtkorb inne til åpen høring i forrige uke. Nå ligger det an til at alle partiene i finanskomiteen legger representantskapets hoved-kritikk til grunn i sin konklusjon. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Opplysninger til VG: Går mot enstemmig oljefond-kritikk

Ifølge VGs opplysninger går det mot full enighet i Stortingets finanskomité, om at risikoen for interessekonflikter mellom oljefondet og Nicolai Tangen ikke er eliminert.

Det får VG opplyst av flere kilder i Stortinget.

Fredag er fristen som Stortinget har satt for en endelig innstilling fra Stortingets finanskomité.

Flere av partiene har sluttet seg åpent til kritikken fra representantskapet i Norges Bank i brev til Stortinget og i den åpne høringen tidligere i august.

Høyre og Fremskrittspartiet har foreløpig ikke konkludert formelt i saken. Men kilder i begge partiene har fortalt VG at partiene i hovedsak kommer til å støtte opp om representantskapets syn: At risikoen for interessekonflikter ikke eliminert i avtaleverket mellom Norges Bank og den nyansatte sjefen for oljefondet, Nicolai Tangen.

Støtter hovedpunktene

De finanspolitiske ledere i alle stortingspartiene møttes tirsdag morgen til en uformell samtale om veien videre, fram til Finanskomiteens formelle avgivelse kommende fredag.

Ifølge VGs opplysninger har ingen av partiene erklært seg uenig med representantskapet i Norges Bank og konklusjonen om at det fortsatt er interessekonflikter mellom oljefondet og den nyansatte oljefond-sjefen Nicolai Tangen.

Tvert imot bekreftet de fremste finanspolitikerne på Stortinget i dagens møte at de kommer til å støtte hovedpunktene i kritikken, får VG opplyst fra flere kilder.

De 20 medlemmene av finanskomiteens er dermed i ferd med å stille seg enstemmig bak hovedlinjene i kritikken fra Norges Banks representantskap. Men det er uavklart hvem som får ansvaret for å rydde opp – om Stortinget vil peke på Norges Banks hovedstyre eller på finansminister Jan Tore Sanner (H).

Sp: Grunnleggende forventning

I et gruppemøte mandag avklarte Senterpartiet formelt at de stiller seg bak kritikken fra Norges Banks representantskap om avtalene med Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet, om at faren for interessekonflikter ikke er fjernet helt.

Sp peker på både Norges Banks hovedstyre og finansminister Jan Tore Sanner (H) i Tangen-saken, og mener begge har et ansvar for å rette opp feil og mangler i ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet.

– Jeg har en grunnleggende forventning om at Norges Bank og finansministeren følger opp signaler fra Stortinget, uansett om de er enstemmige eller kommer fra et bredt flertall, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Ulike syn

Partiene har imidlertid ulike syn på om saken skal sendes tilbake til Norges Banks hovedstyre slik KrF har flagget – eller om finansminister Jan Tore Sanner skal få beskjed om å rydde opp, slik Ap og SV ønsker.

Finansdepartementet har bedt advokatfirmaet Arntzen de Besche om en hasteutredning for å avklare om finansministeren har en formell instruksjonsmyndighet etter sentralbankloven i ansettelsen av ny sjef i Oljefondet. Svaret ventes senere tirsdag.

MÅ HØRE PÅ STORTINGET: - Konstitusjonelt har Norge et folkestyre, og ikke et embetsmanns-styre, påpeker Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Folkestyre

Men Sp-lederen er ikke så opptatt av om regjeringen har en formell rett til å blande seg inn i ansettelsen av sjefen for Oljefondet, eller ikke:

– Konstitusjonelt har Norge et folkestyre, og ikke et embetsmanns-styre. I vårt system pleier ting å løse seg når Stortinget tydelig uttrykker sin mening, sier Vedum.

– Hva skjer hvis Norges Bank ikke retter seg etter flertalls-synet i Stortinget?

– I så fall må finansministeren gå i en formell styringsdialog med sentralbanken, svarer han.

Peker på Sanner

Vedum og Sp gjør det klart overfor VG at Sp deler synet til Ap og SV: At det er regjeringen og Sanner som må få en tydelig bestilling fra Stortinget om å ordne opp.

«Fraksjonen mener det er Hovedstyret i Norges Bank og Finansdepartementet sitt ansvar å sørge for oppfølging av det som har blitt uttalt av Representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan for Norges Bank», skriver Vedum finanspolitisk talsmann Sigbjørn Gjelsvik i et internt notat til Sps stortingsgruppe.

Flytte verdiene til Norge

– Representantskapet sier egentlig at Nicolai Tangen må kutte alle bånd og ikke ha eierskap i AKO systemet. Det er vi helt enig i. Vil han ha rollen som leder i oljefondet, så må han ha sine verdier i Norge. han må velge Norge fullt og helt, sier Vedum.

Sp-lederen viser til at han spurte sentralbanksjef Øystein Olsen om tillit fra det politiske miljøet var avgjørende for en oljefond-sjef:

– Olsen svarte bekreftende på dette: Tillit er avgjørende. Det er verdt å minne om når det nå ligger an til at et bredt flertall – eventuelt et enstemmig storting – stiller seg bak representantskapets merknader, sier Vedum.

Venstre: Kritikkverdige forhold

Også Venstres stortingsgruppe har tirsdag ettermiddag flagget sitt hovedsyn på oljefond-saken, og at de slutter seg til kritikken fra Norges Banks representantskap.

Etter møtet sa Venstres Ola Elvestuen til Aftenposten at Venstre mener det er flere kritikkverdige forhold rundt ansettelsen av Tangen.

Publisert: 18.08.20 kl. 16:47 Oppdatert: 18.08.20 kl. 17:01

