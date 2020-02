ÅSTEDET: Hagen-ekteparets bolig ligger like ved Langvannet, i Lørenskog på Fjellhamar. Foto: Helge Mikalsen, VG

Lørenskog-forsvinningen: Gir opp forsøk på forhandlinger

Politiets Krise- og gisselforhandlertjeneste (KGF) trekker seg ut som rådgivere for Tom Hagen og familien. Grunnen er at motparten ser ut til å ha forduftet.

Oppdatert nå nettopp

Den eller de som angivelige har kidnappet Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem 31. oktober i 2018, har ikke gitt lyd fra seg på over et halvt år. Siste melding fra den påståtte motparten kom den 8. juli i fjor.

Nå har politiet avgjort at det ikke lenger er behov for bistand fra Krise- og gisselforhandlertjenesten (KGF), en del av de nasjonale bistandsressurser.







– Det er ingen dramatikk i dette, men en naturlig konsekvens av at den antatte motparten over tid har vist manglende vilje til å gå inn i reelle forhandlinger. KGF sin rolle justeres i tråd med dette, men vil på kort varsel kunne bistå på nytt dersom behovet skulle tilsi det, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Allerede samme dag som milliardæren Tom Hagen varslet Øst politidistrikt om at kona var blitt kidnappet, opprettet politiet kontakt med Krise- og gisselforhandlertjenesten (KGF).

Det er normal prosedyre og etter de nedfelte retningslinjene for hvordan politiet skal jobbe med kidnappingssaker.

PÅ HYTTETUR: Her er Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen avbildet på en hyttetur på 80-tallet. Kona til milliardæren har vært borte siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Frarådet betaling

KGF har spesialkompetanse i å forhandle i gisselsituasjoner og forholde seg til pårørende under press.

VG har fått opplyst at KGF sine forhandlere har jobbet jevnt og trutt med Tom Hagen og familien, for å bistå dem med rådgivning i saken og mulige forhandlinger opp mot den angivelige motparten.

Kontakten mellom familien og KGF skal ha vært regelmessig gjennom hele 2019, både gjennom fysiske møter og gjennom telefonkontakt.

Forsvinningsgåten måned for måned: Se VGs store spesial

Kontakten har blitt gradvis redusert i løpet av året, får VG opplyst.

KGF har hatt egne forhandlere som har hatt ansvaret for Tom Hagen. De har ikke vært en del av selve etterforskningen, men har jobbet uavhengig av politiet som etterforsker forsvinningen.

Krise- og gisselforhandlertjenesten var også involvert i rådgivning da Tom Hagen valgte å betale motparten over ti millioner kroner i etterkant av en e-post fra den angivelige motparten 8. juli i fjor sommer.

Da rådet KGF ham til ikke å betale.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden ønsker ikke å kommentere denne saken.

GIR OPP: Ole Vidar Dahl, leder for felles enhet for nasjonale bistands ressurser Oslo politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen, VG

Svært sjelden sak

Det er politiinspektør Ole Vidar Dahl i Oslo politidistrikt som leder de spesialtrente gisselforhandlerne.

I et intervju med VG i mars i fjor ville han ikke kommentere direkte hva hans team av forhandlere har gjort i Lørenskog-forsvinningen – kun generelt om enheten han leder.

– Majoriteten av kidnappinger i Norge og verden for øvrig skjer innad i kriminelle miljøer. Det vil si at det er kriminelle som kidnapper kriminelle. Et av de vanligste motivene for dette er inndrivelse av gjeld.

– Kidnapping av velstående mennesker for økonomisk vinning forekommer svært sjelden, både i Norge og i utlandet, sa Dahl.

I tillegg til at politiet nå trekker ut KGF, har etterforskningsleder Brøske tidligere i år uttalt til Dagbladet at politiet ikke lenger jobber etter bestemt liste over potensielle gjerningsmenn.

Anne-Elisabeth Hagen ble sist måned også registrert som drept i Kripos sin årlige drapsstatistikk.

Politiet etterforsker nå saken som et uløst drap.

Publisert: 06.02.20 kl. 20:16 Oppdatert: 06.02.20 kl. 20:52

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser