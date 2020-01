TROR DRAPENE SKJEDDE HER: Bilde av hospitset i Møllendalsveien. Foto: Helge Mikalsen

Enda en mann pågrepet etter dobbeltdrap i Bergen

Politiet har pågrepet og siktet en sjette mann etter at to personer ble funnet ved Osavatnet i Arna i forrige uke.

Nå nettopp

En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap. Det skriver politiet i Vest i en pressemelding.

Siktedes advokat Kaj Wigum sier til VG at han foreløpig ikke har snakket med klienten, og kan derfor ikke uttale seg om siktelsen.

En 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene ble mandag i forrige uke funnet døde under en presenning i et populært turområde i Arna i Bergen.

Politiet vil i løpet av dagen forsøke å gjennomføre avhør. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om mannen skal varetektsfengsles.

Fra før er fire menn siktet for drap i saken, mens en er siktet for å forspille bevis. Den eldste av de drapssiktede, en 56-åring, vil ifølge Bergens Tidende forklare seg for politiet.

Politiets hovedhypotese er at drapene skjedde i et hospits i Møllendalsveien sør for Bergen sentrum.

Etterforskningen pågår for fullt med 30–40 tjenestepersoner i saken. Et stort antall vitner er avhørt, noen av dem flere ganger. En rekke avhør gjenstår, blant annet med flere av de siktede.

Publisert: 21.01.20 kl. 11:47

