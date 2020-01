Lokale Venstre-topper: Regjeringsplattformen skal ikke endres

– Jeg trekker snart på skuldrene, dette er jo ikke første gangen, sier fylkesleder i Venstre om Frps kravliste.

Et steinkast fra Stortinget var Frp-ledelsen søndag samlet til skjebnemøte. Partileder og finansminister Siv Jensen møter mandag statsminister Erna Solberg for å drøfte Frps hemmelige kravliste for å forbli i regjeringen.

Ute i det ganske land sitter mektige fylkesledere fra regjeringspartiene og venter på morgendagen. Deriblant Venstres lokale sjefer.

Karin Synnøve Frøyd, som er en av to fylkesledere i Vestfold og Telemark Venstre, sier til VG at hun «på ingen måte» har hørt noe om hva kravene går ut på.

– Din partileder Trine Skei Grande sier i et intervju med VG nei til Frp-krav som vil bety reforhandling av regjeringsplattformen. Er dette noe du stiller deg bak?

– Det er jo Frp som nok en gang har kommet med dette utspillet. De må selv rydde opp. Jeg stiller meg på sidelinjen, og så får Frp finne utav dette internt, sier Frøyd.

PARTIKONTORET PÅ KARL JOHAN: Frp-leder Siv Jensen og resten av partiledelsen møttes klokken 16.00 søndag for å ferdigstille kravene til statsminister Erna Solberg. Foto: Mattis Sandblad / VG

– Jeg trekker snart på skuldrene, dette er jo ikke første gangen. Snart må de begynne å bestemme seg.

Duket for partilederstrid om krav

Etter at vedtaket om å hente IS-kvinnen (29) hjem sammen med barna sine ble fattet, og offentlig kjent, har det kokt i Frp. De tok dissens om beslutningen i regjering, og har siden gått ut og truet med å forlate regjeringen hvis de ikke får gjennomslag for en rekke krav.

Erna Solberg har uttalt at hun ikke ønsker å la en antatt syk norsk, fem år gammel gutt dø i Syria på hennes regjerings vakt.

Både KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande avviser at det er aktuelt å gå med på krav om endringer i regjeringsplattformen.

Ordknappe per SMS

VG har kontaktet lederne i alle Venstres fylkeslag. Flere fatter seg i korthet:

Petter Toldnæs (Agder) skriver følgende i en SMS til VG: «Dette får Frp finne ut av, så får vi håpe på en snarlig løsning til beste for alle.»

Fra Torgeir Anda (Trøndelag) kommer denne SMS-en: «Min eneste kommentar, er at jeg ikke har kommentar til Frps utspill.»

INGEN KOMMENTAR: Torgeir Anda, fylkesleder i Trøndelag Venstre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Den populære Stad-ordføreren Alfred Bjørlo, fylkesleder i Vestland, har ikke besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke Sjur Skjævesland (Innlandet), Anja Johansen (Nordland) og Ragnhild Helseth (Møre og Romsdal).

– Riktig å hente hjem den syke gutten

Kjartan Alexander Lunde, fylkesleder i Rogaland Venstre og medlem i bystyret i Stavanger, påpeker at det bare er ett år siden de fire regjeringspartiene ble enige om Granavolden-plattformen.

– Alle fikk godt med gjennomslag. Frp var fornøyd. Jeg ser ingen grunn til at den skal endres. Den skal ligge fast ut stortingsperioden, sier Lunde til VG og opplyser også at han ikke vet noe om hvilke krav som kan ende opp på Frps liste.

VG-EKSKLUSIVT: Slik hentet Forsvaret de norske barna ut fra Syria

Han mener det var riktig å hente hjem den syke gutten.

– Jeg respekterer at Frp er uenige i det, men jeg tenker at jeg ikke skal blande meg inn i hva de diskuterer internt i partiet.

– Er begeret nå fullt for Venstre?

– For Venstre er det viktigst å få gjennomført politikken i Granavolden-plattformen. Jeg håper det ender med at Frp slutter opp om det alle fire partier ble enig om.

– Vanskelig å spekulere

Irene Vanja Dahl, fylkesleder Troms og Finnmark Venstre, sier at hun stiller seg bak Trine Skei Grandes uttalelse.

– Ellers får vi bare vente og se, sier hun til VG.

– Har du hørt noe om hva kravene går ut på eller har du noen tanker om hva kravene kan være?

– Jeg har ikke hørt noe om et eneste krav, så det blir vanskelig å spekulere i det.

Fra Oslo kan fylkesleder og bysterepresentant Espen Ophaug melde at han forholder seg til at regjeringen har en plattform som alle fire partiene har stilt seg bak.

– Noe annet vil ikke gjelde for denne regjeringen, sier Venstre-politikeren.

– Jeg støtter Trines standpunkt. Nemlig at vi står ved Granavolden-erklæringen og ser ingen grunn for endringer, skriver Arjo Van Genderen som er fylkesleder i Viken Venstre i en SMS til VG.

Erkjenner ikke straffskyld

IS-kvinnen er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon. Søndag ble det kjent at IS-kvinnen ikke erkjenner straffskyld.

Det opplyste kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, på en pressekonferanse klokken 14.

– Et av hennes mål er å gi PST så mye opplysninger at de kan hindre at dette vil skje igjen, sier Nordhus.

– Hun tar sterkt avstand fra IS, ifølge forsvareren.

