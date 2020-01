Siv Jensen om bråket i regjeringen: – En grunn til at vi ser en regjering som ikke er så populær

Frp-lederen er tydelig på at regjeringen må endre måten de jobber på. Hun vil ikke si noe om innholdet i kravlisten til statsminister Erna Solberg, som trolig blir klar i løpet av dagen.

VG møtte torsdag morgen en ordknapp Siv Jensen (Frp) på vei ut av NRK-huset. Like før hadde hun gjestet «Politisk kvarter», hvor temaet var regjeringspartienes beslutning om å hente hjem den norsk-pakistanske IS-kvinnen (29) og barna hennes fra Syria.

Frp truser med å gå ut av regjering og jobber nå med en kravliste fra partiet til statsminister Erna Solberg. Denne blir trolig klar i løpet av dagen, sier Frp-leder Siv Jensen.

Men hun ønsker ikke å svare på hvilke krav som ligger på bordet.

– Som jeg sa til dere i går, så kommer ikke kravene til å bli debattert i offentligheten. Jeg skal overlevere de til statsminister Erna Solberg bak lukkede dører.

– Er de allerede utarbeidet?

– Det holder vi på med nå.

Jensen var etter partiets gruppemøte onsdag klar på at de ikke vil sitte i regjering for enhver pris, og var tydelig på at «vårt beger er fullt».

– Det viktige for Frp er å få tilstrekkelig gjennomslag. Det er det å sitte i regjering handler om, sa hun under «Politisk kvarter» torsdag morgen.

– Vi må ha flere tydeligere gjennomslag, det må være mer blanke seire, partiene må være til å kjenne igjen. Jeg tror det er en grunn til at vi ser en regjering som ikke er så populær i befolkningen, fordi velgerne kjenner jo ikke partiene sine igjen.

På spørsmål fra NRKs programleder om Solberg må godkjenne hele kravlisten, svarte Jensen:

– Det jeg har sagt er at vi vil overrekke Erna Solberg en liste med krav som vi forhåpentligvis skal utarbeide i løpet av dagen. Da blir det opp til henne om hun vil ta det på alvor eller ikke.

– Kan ikke komme som noen overraskelse

Programlederen konfronterte Frp-lederen med at hun har kjent til planene om å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn siden i høst, men likevel ikke tatt partiet ut av regjering.

– Ja, jeg har visst at de andre regjeringspartiene har tatt denne beslutningen, men det har ikke vært kjent for offentligheten. Det har veid ganske tungt, sa Jensen.

Hun understreket samtidig at hun hele tiden har vært klar på Frps holdning i spørsmålet om hjemhenting av IS-kvinnen.

– Så det kan ikke komme som noen overraskelse på noen at vi nå reagerer.

Sterke reaksjoner

Regjeringen har lenge stått fast på at det kun er barn som får anledning til å bli hentet hjem til Norge – ikke voksne med tilknytning til IS.

Nå har de imidlertid snudd i den sterkt opphetede saken om å hente den 29 år gamle kvinnen og barna hennes.

