Listhaug avviser lederdebatt i Frp

Frps nestleder Sylvi Listhaug sier det ikke er et tema nå å skifte leder i partiet.

Det sa hun på NRKs radioprogram Politisk kvarter tirsdag morgen.

– Jeg mener det ikke er et tema nå, fordi nå har vi veldig mye vi skal diskutere fremover, sier Listhaug og ramser opp ting som partiprogram og sammensetning av stortingsgruppen.

På direkte spørsmål om Siv Jensen er den rette til å lede partiet også etter Frps landsmøte i mai, svarer nestlederen følgende:

– Jeg mener dette ikke er tema nå. Nå er tema hvordan vi fremover skal drive politikk i Stortinget, og så skal vi gjenreise partiet, sier Listhaug.

Hun ville ikke kommentere saken yttterligere da VG stoppet henne utenfor NRK-huset tirsdag morgen.

– En debatt som vil komme

Andre mener derimot at det er naturlig at man nå tar en debatt om lederskapet i partiet. Blant dem som mener det er Frank Sve, som både er fylkesleder i Listhaugs hjemfylke Møre og Romsdal og medlem av Valgkomiteen. Han er også kjent som en nær støttespiller av partiets nestleder.

– Dette er nok en debatt som vil komme i partiet. Det er naturlig at det vil bli en prosess om dette frem mot valget på 2020-landsmøtet og frem mot stortingsvalget i 2021, sa Sve til VG i går.

FYLKESLEDER: Frank Sve leder Fremskrittspartiets lokallag i Møre og Romsdal. Foto: Krister Sørbø

Han sa seg dermed enig med partinestor Carl I. Hagen, som uttalte det samme i går:

– Carl I. Hagen har rett i at situasjonen er annerledes nå som vi er ute av regjering.

Selv om han påpekte at Siv Jensen nå er den ubestride lederen la ikke Sve skjul på at han mener Listhaug er en potensiell fremtidig leder for Frp.

– Det er ingen tvil om at Sylvi er kapabel til det.

Jensen: Føler jeg har tillit

Blant andre fylkesledere viste en rundtspørring VG gjorde mandag ettermiddag at det er delte meninger om dette er tiden for en lederdebatt, eller ikke.

– Jeg ser ikke noen grunn til å dra opp en lederdebatt på grunn av denne saken nå, sa for eksempel Frode Hestnes fra Vestfold og Telemark.

Siv Jensen selv kommenterte et mulig lederskfite slik på pressekonferanse der hun mandag annonserte at Frp går ut av regjering:

– Jeg ser frem til å leder Frp i tiden vi nå går inn i.

Og:

– Jeg føler jeg har bred tillit til å fortsette å lede partiet.

Publisert: 21.01.20 kl. 08:28

