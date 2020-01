Ap-leder Jonas Gahr Støre: – Et borgerlig kaos

Jonas Gahr Støre tror det blir mer splid, mer polarisering og mer ytterliggående politikk fra Frp etter at de gikk ut av regjering.

Mandag ettermiddag ble det klart: Frp går ut av regjering. Den nye Solberg-regjeringen har med det bare 61 av totalt 169 representanter på Stortinget.

Mandag møtte Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre pressen. Han tror ikke at Høyre-siden nødvendigvis blir betydelig svekket.

– Det har vært et år med intern splid og trusler mellom partiene. Flertallsregjeringen er historie. Men fortsatt har vi et borgerlig flertall i Stortinget. Frp går ut av regjering, men har større oppslutning utenfor regjering enn inne, sa Støre på pressekonferansen.

– Hvis spenningen var for stor til å være i regjering, så blir den ikke mindre på Stortinget. Så jeg tror det blir mer splid, mer polarisering, mer ytterliggående politikk fra Frp, og det tror jeg er dårlig for landet.

Ap-lederen mener statsminister Erna Solberg må ha med seg Fremskrittspartiet for å få resultater, og at det er dit hun vil gå først.

– Jeg tror Frp vil være støttepartiet for denne regjeringen. Jeg tror Frp går tilbake i Stortinget og er forsmådd, de opplever seg dårlig behandlet. De kommer til å bli mer ytterliggående. Det blir et tøffere politisk klima i Norge, men løsningene må Erna Solberg først og fremst finne hos dem, sa Støre, som bruker store ord om regjeringskrisen som nå har oppstått.

– Dette er borgerlig kaos. Utstilt for folk. Hvor partier går ut og inn.

Ap-lederen kaller Frp-exiten for et «stort nederlag» for Erna Solberg som statsminister, men også for de fire partiene.

– Også for Fremskrittspartiet, som ikke klarer å sitte perioden ut og ta ansvar for landet i en vanskelig tid.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum levner ikke Fremskrittspartiet mye ære etter seks og et halvt år i regjering.

– Resultatet med Frp i regjering har vært tidenes sentralisering, og det er rare konstruksjoner som Viken og sammenslåing av Finnmark og Troms, tidenes sentralisering av norsk politi. Og med Siv Jensen som finansminister har det vært mer økning i avgifter på ett år enn på åtte år med rødgrønn regjering, sier Sp-lederen til VG.

– Det er en lang historie der Frp aktivt har ført Norge i feil retning, og de sier de skal støtte kursen fortsatt.

Han noterer seg at partiet nå ser ut til å gå inn i rollen som støtteparti for den sittende regjering, slik Venstre og Kristelig Folkeparti gjorde tidligere.

– Det som er skremmende er hvordan Frp har glemt å lytte til folk. Denne regjeringen har vært utrolig villige til bare å kjøre gjennom saker, koste hva det koste vil. De har gitt fra seg makt fra Norge til Brüssel i energi- og finanspolitikken. Og ikke minst er det sentralisering som er det store ordet som står igjen etter seks og et halvt år, mener Vedum.

Fremskrittspartiet går ut av regjering etter seks år, to måneder og 20 dager.

