Nytt NAV-brev vekker oppsikt: - Har visst mer enn de har sagt

En sentral EU-dom som skal ha blitt sendt tre departementer og regjeringsadvokaten allerede i 2017, forklarer hvorfor nordmenn i utlandet skal ha rett på trygdeytelser, sier jusprofessor.

Ifølge Aftenposten fikk Arbeids- og sosialdepartementet allerede i 2017 tilsendt en EU-dom som slo fast retten til å motta trygdeytelser i EØS-land.

Først i høst konkluderte NAV og Arbeids- og sosialdepartementet at flere titalls trygdemottakere på feil grunnlag er dømt til fengsel og har mistet flere hundretusener kroner fordi de har mottatt ytelser i utlandet.

22 mennesker er dømt til fengsel på feil grunnlag siden departementet mottok brevet, ifølge en opptelling Aftenposten har gjort. Da statsråd Anniken Hauglie tidligere i høst skulle oppsummere saken for Stortinget nevnte hun ikke EU-dommen med et ord.

– Det er gode grunner til å stille spørsmål om hvorfor ikke departementet varslet NAV da de mottok avgjørelsen fra EU-domstolen i 2017 og hvorfor ikke Stortinget har fått vite om den. Dette er nok en sak som svekker Hauglie og regjeringens stilling i NAV-skandalen betydelig, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) til VG.

– Det later til at departementet har visst mer enn de har sagt og det svekker Hauglie. Hadde de sagt fra, kunne det ha ført til at 22 mennesker ikke fikk fengselsdommer mot seg og flere liv ble lagt i økonomisk ruin, sier han.

Øvstegård er medlem av Kontrollkomiteen på Stortinget, som har engasjert seg for å komme til bunns i NAV-saken.

– SV kommer til å be om fullt frislipp av informasjon vedrørende denne dommen og hvordan departementet har vurdert den. Dette er nok et punkt der alarmen burde gått, sier han.

VG har bedt Arbeids- og sosialdepartementet om en kommentar til saken. Seniorrådgiver Gro Ørsal opplyser mandag kveld at departementet ikke har mulighet til å svare.

Dommen handler om at britiske myndigheter stanset trygdeytelser til engelske Linda Tolley fordi hun bosatte seg i Spania. Hun anket og i 2015 havnet saken i EU-domstolen, ifølge Aftenposten. Norge holdt et innlegg i EU-domstolen da saken gikk for retten og skal da automatisk ha motta en kopi av domsavsigelsen i 2017.

Overfor Aftenposten bekrefter Ketil Bøe Moen i Regjeringsadvokatens ledergruppe at Norge deltok i saken.

Professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Christoffer Conrad Eriksen, sier til VG at dommen er relevant for den norske NAV-skandalen.

– Retten til å eksportere trygderettigheter er forsvart flere ganger i EU, senest i denne dommen. Dommen fastslår at man ikke uten videre kan stille krav om at personer som mottar trygd i form av kontantytelser oppholder seg i landet som utbetaler trygden, sier Eriksen.

– Det bør ringe en bjelle for enhver som leser Tolley-saken om hvorvidt det er tillatt å praktisere et oppholdskrav for å ha rett til visse trygdeytelser opparbeidet i Norge, sier Eriksen.

Han har tidligere uttalt seg til Aftenposten om saken.

– Fordi den norske regjeringen hadde sendt innlegg i saken, må også regjeringen ha fått kjennskap til dommen da den falt i begynnelsen av februar 2017. Halvannet år senere snudde NAV og erklærte at praksisen om å kreve opphold var feil, sier Eriksen.

- Den tvil man eventuelt måtte ha hatt om at opphold i Norge var en forutsetning for å få rett til trygd i form av kontantytelser, ble ryddet av veien med Tolley-dommen. Og svaret var at nei, det kan man ikke stille. Dette er essensen i den redegjørelsen Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) sendte til Arbeids- og sosialdepartementet i oktober i år, sier Eriksen til VG.

