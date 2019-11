Klikk for å aktivere kartet

Mann (79) funnet omkommet i Kautokeinoelva

Mannen ble meldt savnet etter å ha lagt ut på snøscootertur søndag, og ble funnet etter at det ble observert scooterspor på isen i retning elven.

Den 79 år gamle mannen ble sist sett rundt klokken 15 søndag.

Det ble observert snøscooterspor på isen i retning elven, og politiet i Finnmark meldte at mannen trolig hadde gått gjennom isen.

Like før midnatt ble en død person funnet i råken i Kautokeinoelva, og hentet ut. Det er bekreftet at det er den savnede 79-åringen som er funnet.

– Vi antar at dette er personen som er meldt savnet, sa Eirik Pedersen, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, til VG like etterpå, og fortalte at de pårørende var på stedet.

Dykkere fra brannvesenet i Alta bisto i søket, skriver NTB.

– Vi frykter at han er i elven. Vi skal sjekke området i kveld, og dykkere vil komme etter hvert, sa operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen til VG tidligere søndag kveld.

Publisert: 04.11.19 kl. 01:07 Oppdatert: 04.11.19 kl. 02:34







