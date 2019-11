VINNER OG TAPER: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ap faller kraftig i ny VG-måling – rekordhøyt for Rødt

Ap kravlet seg opp til kriseresultatet 24,8 prosent ved kommunevalget. Og nådde noe hyggeligere 26,3 i VGs oktobermåling. Men i november får de en kraftig kilevink.

– Dette er ren matematikk: Ap lekker, og de gjør det først og fremst til Senterpartiet og til venstresiden, spesielt til Rødt, sier daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

VGs partibarometer for november, utført av Respons Analyse 31. oktober og 4. november, har to store vinnere og en veldig stor taper.

Vi begynner med taperen: Arbeiderpartiet, som faller fra 26,3 prosent i oktober til 23 prosent i november.

En av vinnerne er Rødt, som nesten dobler oppslutningen fra oktober til november: Fra 3,3 prosent til 6 prosent – som er partiets aller beste VG-måling for stortingsvalg.

Den andre er Trygve Slagsvold Vedums Senterpartiet, som vokser og vokser, nå til 16,5 prosent, opp fra 14,8 prosent i forrige måned.

Olaussen sier det er vanskeligere å forklare årsaken til Aps fall, fordi partiet ikke har vært i medienes søkelys på en negativ måte i det siste.

– Men det har nok noe å gjøre med Ap er mindre tydelige: Sp vinner frem fordi de er synlige i kampen mot sentralisering. Venstresiden og Rødt har i mye sterkere grad ta den offensive kritikerrollen i den siste ukes store sak, NAV-skandalen, sier han.

Ap: Venstresiden mer høylytte

– Det er aldri morsomt å få slike målinger som viser tilbakegang. Vi visste at jobben med å gjenvinne tillit vil ta tid og vi vil tålmodig jobber for å få til det, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

– Dere anklages for usynlighet?

– Slik var det i valgkampen også, hvor Sp og venstresiden var mer høylytte i sine kritikker av regjeringen.

– Hvordan snu det?

– Vi har en stor jobb foran oss. Vi har jobbet mye med vårt alternative forslag til statsbudsjett i det siste, som offentliggjøres mandag, og med oppstart av arbeidet med å lage nytt partiprogram: Vi legger altså grunnlaget for en ny politikk som vi tror skal gi resultater, at vi kan gjenvinne velgernes tillit, sier Stenseng.

VINNER OG TAPER: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Mattis Sandblad

Jubel fra Vedum og Moxnes

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum klukker velkjent når han ser partiets resultat på VGs november-barometer.

– Jeg tror at våre gledelige oppslutning, i hovedsak skyldes at vi tror på nærhet og lytter til folk. Regjeringen har blind tro på stordrift: Se på politi, se på Viken, se på nedleggelsen av Ullevål. Store system gjør mennesker små. Jeg tror den blinde troen på stordriftsstrukturer, gjør at folk der ute ser det gode i vårt budskap om at vi må bygge hele landet.

– Så er det helt greit å leve et helt vanlig liv. Det er virkelighetsfjernt at vi skal slutte å spise kjøtt eller slutte å kjøre bil. Du er ingen versting selv om du spiser kjøttkaker, sier han.

Moxnes: – Ikke verst

Målingen skapte også bredt smil hos Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Seks blank er ikke verst. Jeg tror hovedbildet er at folk ser at Rødt er det tydeligste opposisjonspartiet til regjeringen, ikke minst i NAV-skandalen, hvor vi stiller makten til ansvar og krever rettferdighet til vanlige folk.

Mens venstresiden byr på både byks og fall på novembermålingen, er det små endringer fra forrige måned for regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Størst er Høyres oppgang på 0,7 prosentpoeng.

