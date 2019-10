FLERE USKYLDIG DØMT: VG har nå fått tilgang til flere av dommene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NAV-skandalen: Heidi (49) dømt til fengsel etter Spania-opphold

Heidi Schjetne ble dømt til 40 dager betinget fengsel etter å ha vært i Spania. Her er noen av dommene hvor personer kan ha blitt uriktig dømt.

NAV-skandalen blir beskrevet som et systemsvikt uten sidestykke av flere juseksperter.

De som har blitt dømt er mottagere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge, som har oppholdt seg i et annet EØS-land og fått sin søknad om ytelser behandlet etter 2012.

En oversikt VG har fått tilgang på viser at de feilaktige NAV-dommene er fra 23 domstoler landet rundt. Ni av dommene ble avsagt i Oslo tingrett. Det er minst 48 NAV-saker, og minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder.

VG har bedt alle de 23 domstolene om å få tilsendt dommene der personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel som følge av NAV-skandalen. Her er noen av dem:

Foto: Privat

Heidi Schjetne er en av dem som har blitt uriktig dømt etter at hun reiste til Spania i 2012. Der bodde hun i ett og et halvt år sammen med familien sin, samtidig som hun mottok arbeidsavklaringspenger fra NAV og sendte meldekortene sine hver annen uke fra Spania.

Askøy-kvinnen fortalte først historien sin til TV 2.

I romjulen 2016, to år etter at hun kom hjem fra Spania, forteller hun at hun fikk en telefon fra politiet. De hadde fått en rapport fra NAV og ba henne stille på politistasjonen dagen etter.

– Jeg visste ikke at jeg hadde gjort noe galt, sier hun.

I februar tidligere i år måtte Schjetne møte i Bergen tingrett tiltalt for grovt bedrageri. Her ble hun dømt til 40 dager betinget fengsel og måtte betalte tilbake 340.000 kroner til NAV.

Nå har derimot Schjetne fått bekreftet av advokaten sin at hun er en av dem som er uriktig dømt.

Mann fra Østlandet

En annen av dommene som VG har fått innsyn i, er fra Øvre Romerike tingrett i 2014. En mann i 50-årene ble innvilget arbeidsavklaringspenger etter en skade. Han hadde tidligere bodd i et annet EØS-land, der ektefellen og barna fortsatt bodde.

Mannen dro flere ganger på besøk til ektefellen og barna i perioden. Men han sa at han ikke kjente til at han måtte melde fra til NAV om utenlandsreiser.

Saken endte med at han ble dømt til 60 dagers ubetinget fengselsstraff.

Nordisk statsborger

En annen av dommene VG har fått innsyn i, gjelder en statsborger fra et annet nordisk land som flyttet til og jobbet i Norge. Mannen i 30-årene ble skadet i en ulykke, og fikk innvilget rehabiliteringspenger som senere ble konvertert til arbeidsavklaringspenger.

Han dro etter hvert hjem til familien. Fordi han ikke opplyste NAV om dette, ble han i 2016 dømt til 55 dagers ubetinget fengsel i Halden tingrett. I tillegg ble han dømt til å betale 57 510 kr i erstatning til NAV.

Kvinne fra Nord-Norge

I 2015 ble en kvinne dømt til 100 dager fengsel for grovt uaktsomt trygdebedrageri i Nord-Troms tingrett. 82 dager ble gjort til betinget fengsel på grunn av familiehensyn. Kvinnen i 30-årene hadde reist til flere forskjellige land mens hun mottok arbeidsavklaringspenger.

I flere av dommene VG har fått innsyn vises det til at gjeldende praksis er at man ved trygdebedragerier over folketrygdens grunnbeløp skal idømmes ubetinget fengsel, altså at man må sone dommen.

Hun ble i tillegg dømt til å betale 152 803 kr i erstatning.

Kvinne fra Vestlandet

En kvinne fra Vestlandet ble også dømt til 21 dagers fengsel i august i år for bedrageri i Jæren tingrett. Hun sliter med helsen og mottar arbeidsavklaringspenger, og reiste flere ganger til et varmt land i Sør-Europa. Saken ble stoppet fordi NAV kunne ha gjort feil.

Mann fra Sunnmøre

En mann i 50-årene ble i 2016 dømt til 30 dagers ubetinget fengsel i Sunnmøre tingrett for grovt bedrageri. Han ble også dømt til å betale 30 581 kr til NAV i erstatning.

Mannen hadde vært på flere utenlandsreiser mens han fikk arbeidsavklaringspenger, og hadde ikke oppgitt dette på meldekortene til NAV. Selv forklarte han i retten at han ikke forsto at det måtte gis beskjed om utenlandsreiser på meldekortene.

– Svært alvorlig

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har varslet at hun vil iverksette en ekstern gransking av hvordan EØS-reglene kan ha blitt feilpraktisert.

– Dette er en svært alvorlig sak hvor mennesker urettmessig er anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor dem som er berørt og deres familier, sa hun mandag.

