Ung mann funnet død i Trondheim: To siktet

To menn er siktet for å hensatt en person i hjelpeløs tilstand etter at en ung mann ble funnet død på Ranheim i Trondheim.

Tirsdag klokken 10.12 fikk politiet melding fra AMK om at en død person var funnet på en adresse på Ranheim i Trondheim.

Den døde mannen er født i 2000.







To personer ble innbrakt til politiet som vitner, men i lys av informasjon fremkommet i den innledende etterforskningen, har disse fått status som siktet for å ha hensatt den avdøde i hjelpeløs tilstand, skriver politiet i en pressemelding.

Mennene blir avhørt tirsdag kveld.

