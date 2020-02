SISTE GANG: Mandag spilte Henrik Asheim, Peter Christian Frølich og Tina Bru inn siste episode av podkasten «Stortingsrestauranten». Frølich kom med en oppfordring til de andre partipodkastene: – De må bli mer selvkritiske, ellers er det ingen som gidder å høre på. Foto: Janne Møller-Hansen

Høyres nye statsråder legger ned podkast: Redde for å bli inhabile

STORTINGET (VG) Da Tina Bru og Henrik Asheim startet podkast kunne de si nesten hva de ville uten at noen brydde seg. Nå sitter de i regjering, og må si farvel til podkasten «Stortingsrestauranten».

– Vi er jo totalt ubetydelige.

Tina Brus stemme spraker fra mobilhøyttaleren som ligger mellom mikrofoner og kaffekopper. Rundt bordet sitter hun, Henrik Asheim og Peter Christian Frølich, kjent som PC og fortsatt stortingsrepresentant. De tre Høyre-politikerne lytter til første episode av «Stortingsrestauranten», og skal straks i gang med å lage siste.

– I hvert fall det man kan kalle på Stortinget for backbenchere. Og til og med da fra et stort parti med 48 representanter, så er vi to av 48. Jeg tror heller ikke, Tina, at vi står på shortlisten til Erna sånn med det første, følger Asheim opp på det fire år gamle lydopptaket.

Nå tilhører de to stortingsrepresentantene, som spotsk sier «regjeringen» med langt og arrogant trykk på E nummer to, blitt olje- og energiminister Bru og forsknings- og høyere utdanningsminister Asheim.

Sistnevnte har fortsatt lov til å hilse på førstnevnte ved å si «yo bitch», men må ellers lære seg å holde langt mer kjeft enn det de vanligvis gjør i podkasten.

Derfor er det på tide å si farvel, etter fire år, 114 episoder – ti av dem Frp-spesialer – og 533.000 lytt. I takt med Bru og Asheims karrierer har podkasten vokst: Fra en sped starten med 14 lyttere til 7831 lyttere på siste episode, som kom før de to gikk inn i regjeringen 24. januar.

GUFS FRA FORTIDEN: – Vi har jo vært på julebord, vi. Med stortingsgruppen og regjeeeringen. Limousiner, sier Henrik Asheim i et klipp fra en tidligere podkastepisode. – Vi måtte jo vente ganske lenge også. På grunn av regjeringen, følger Tina Bru opp. – Ååå, ja. Vi kan ikke begynne før regjeringen har kommet. Bøy dere i støvet for regjeeeringen, sier Asheim. Foto: Janne Møller-Hansen

Kan bli inhabile

Ikke bare blir det mer bråk når en statsråd sier noe sleivete enn når en stortingsrepresentant gjør det. Det er også lett å bli inhabil i regjeringen, og oppleve ambisiøse politikeres største mareritt: å ikke få være med når en sak skal behandles.

– Hvis du ikke kunne behandlet masse saker som går i regjering, fordi du har sittet og ment et eller annet om akkurat den saken i podden, da har du et problem. Du blir ikke så effektiv statsråd, i så fall. Det er jo ikke bare de sakene du har på ditt eget bord, det gjelder alle sakene som går i regjering, sier Bru.

– Hva hadde dere blitt inhabile i hvis regelen hadde tilbakevirkende kraft?

– Det er mye, nesten alt denne regjeringen driver med. Men den har heldigvis ikke det, sier Asheim.

– Hva er det vi har raget mest mot? Vi ga terningkast én på en del saker da vi hadde vår egen årskavalkade og vi trillet terning på regjeringens saker, sier Frølich og fortsetter:

– Utrolig nok så slapp vi unna med det og, vi endte bare opp med et skandaleoppslag i Fiskerimagasinet eller noe sånt.

NY HVERDAG: Peter Christian Frølich (t.h.) kjørte sparkesykkel til Stortinget i dag. Det gjorde ikke Henrik Asheim og Tina Bru. De kjørte sort statsrådslimousin til regjeringskontorene – for Bru sin del innom barnehagen der sønnen Ellis (1) går. Veldig praktisk, men litt kleint, er dommen. Foto: Janne Møller-Hansen

Kommunikasjonsanstand

Det hadde ført til mye selvpåført munnkurv hvis de nye statsrådene hadde fortsatt med podkasten. Sjokkoverskrifter og inhabilitet truer, og ute på offisielle oppdrag følger kommunikasjonsavdelingen alltid med.

– De kommuniserer med deg sånn som hunder gjør. De står og ser på deg sånn. Det betyr «du må gå videre», sier Asheim.

– Så kommer de og setter seg ved siden av deg når du gjør intervju, de bare sitter der som en slags anstand, sier Bru.

– De bryter gjerne inn også, følger Asheim opp.

Så er småpraten ferdig. Nå er det tid for en siste utblåsning, tross statsrådssensur. Og på podkastkontoret sitter er kun én rådgiver til stede.

En gresshoppelyd fyller hodetelefonene til de tre politikerne.

– Det kunne vært hele episoden vi la ut. Bare den lyden. «Hva mener du om dette?», sier Bru.

Gresshoppelyd.

ETTERFØLGER: Sylvi Listhaug hadde vært olje- og energiminister i en drøy måned da Tina Bru overtok kontoret – og PC-en hennes. Foto: Helge Mikalsen

Listhaugs passord

Siste episode går nesten som vanlig. Helt til Frølich nevner hva som skjedde da Bru fikk nytt kontor.

– Nå kan det være at PST stormer inn, men ramlet ikke du over Listhaug sin data?

– Jo, første dagen på kontoret. Ting gikk jo så fort, svarer Bru.

– De rakk ikke logge av PC-en engang, sier Asheim.

– Jeg skrudde på PC-en og så sto det Sylvi Listhaug og «passord». Og tilfeldigvis bilder av noen vindmøller på skjermspareren, forteller Bru.

Den litt friere Frølich foreslår passordet «Norskeverdier69».

– Å, dette hadde vært så gøy å tulle med hvis vi kunne. Hva er passordet? Men det kan vi ikke gjøre. Sånn er det, sier Asheim og sukker.

Sånn er statsrådslivet.

HJEMME HOS: – Jeg gir det fire måneder, så er Tina og Thomas i Se og Hør på hytta med en hummer på hodet. Og Thomas sier sånn «på kjøkkenet er det jeg som er sjefen», sier Henrik Asheim om Tina Bru, statsråd og nestlederkandidat i Høyre, og ektemannen Thomas Samuelsen. Foto: Janne Møller-Hansen

– Når dere blir tatt med prostituerte og kokain

Triste lyttere har ett håp: Hvis Høyre taper kampen om regjeringsmakten i 2021, kan Asheim og Bru vende tilbake til det provisoriske podkaststudioet i 4. etasje på Stortinget.

– Og da, da skal det rasles! Og det skal jeg bare si, hvis vi kommer tilbake da og hvis ikke en av oss har gjort noe skikkelig gæernt, er det sannsynlig at vi er i opposisjon, sier Asheim.

– Hvis det er det som skjer på valgdagen i 2021, så kommer jeg til å være lei meg først, og så kommer jeg til å bli litt glad. Da blir det mer podkast, sier Bru.

Frølich tar opp tråden igjen når det nærmer seg podkastens slutt:

– Men da må dere bare love oss én ting. Når dere er tilbake igjen, når dere blir tatt med prostituerte og kokain, og vi har fått Henrik Asheim-saken og Bru-gate ...

Alle ler.

– Da er vi tilbake igjen, sier Bru.

– Det lover vi, sier Asheim.

– Jævla regjeringen, sier Frølich.

Publisert: 12.02.20 kl. 11:14

