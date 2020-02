Thorbjørn Berntsen om: Oppveksten, engasjementet og livet som enkemann

Thorbjørn Berntsen (84) kan se tilbake på et langt liv preget av en nøysom barndom på sild og potet, politisk engasjement, disputter og kjærligheten til Adda, som døde for to år siden.

Nå nettopp

«Leppa fra Grorud» er like klar i talen som alltid. Hadde det vært opp til ham hadde det ikke blitt tildelt noen flere utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Mer om det senere.

