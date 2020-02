DRAMATISK: De ferske bildene fra Kinshasa i Kongo viser store ansamlinger av mennesker ved ulykkesstedet. En rekke personer skal ha blitt båret til et sykehus i nærheten. Foto: KDS

Medier: Over 40 døde i trafikkulykke i Kongo

Over 40 personer skal ha omkommet i en alvorlig trafikkulykke i Kinshasa i Kongo.

Det melder den kongolesiske avisen Politico.

Øyevitner forteller til avisen at et kjøretøy med stein traff åtte andre kjøretøy, et dusin motorsykler og fotgjengere ved et veikryss i hovedstaden, cirka klokken 11 lokal tid.

En rekke personer skal ha blitt båret til sykehus.

Øyevitne til VG: Steinmasser drepte flere personer

VG har kontakt med en lokal frilanser i Kinshasa som har snakket med øyevitner om den dramatiske ulykken.

– Det var en lastebil som fraktet stein til bygningsarbeider som fikk problemer med bremsene og traff minst seks taxier med 20–25 personer i. Det er anslått mellom 50 og 90 døde, sier et vitne til VG

Ifølge Politico, har politiet allerede startet en etterforskning for å finne ut av årsaken til dødsulykken.

– Steinmassene i lastebilen falt av lasset og drepte flere personer som satt i en bar, fortsetter vitnet.

Radio Okapi har intervjuet Joseph Enenge som var vitne til ulykken. Han forteller at også om kjøretøyet med stein fikk bremseproblemer og at sjåføren mistet kontrollen.

Ulykkesstedet ligger cirka ti minutter fra universitetet i Kinshasa.

















ALLE FOTO: ADOLPHE MBIKAY

I oktober i fjor mistet 24 personer livet i en annen trafikkulykke i nærheten av Kinshasa, da en buss kjørte av veien. De nasjonale veimyndighetene uttalte den gangen at de hadde registrert 198 trafikkulykker i perioden juli-september i fjor.

Totalt hadde 50 personer omkommet og 336 personer blitt såret.

Årsaken til de mange ulykken skyldes blant annet høy fart og overlast, ifølge myndighetene.

VG kommer tilbake med mer...

Publisert: 16.02.20 kl. 16:14 Oppdatert: 16.02.20 kl. 18:05

