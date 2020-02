DRAMATISK: De ferske bildene fra Kinshasa i Kongo viser store ansamlinger av mennesker ved ulykkesstedet. En rekke personer skal ha blitt båret til et sykehus i nærheten. Foto: KDS

Medier: Nesten 40 døde i trafikkulykke i Kongo

Nesten 40 personer skal ha omkommet i en alvorlig trafikkulykke i Kinshasa i Kongo.

Oppdatert nå nettopp

Det melder den kongolesiske avisen Politico.

Øyevitner forteller til avisen at et kjøretøy med stein traff åtte andre kjøretøy, et dusin motorsykler og fotgjengere ved et veikryss i hovedstaden. En rekke personer skal ha blitt båret til sykehus.

Ifølge Politico, har politiet allerede startet en etterforskning for å finne ut av årsaken til dødsulykken.

Radio Okapi har intervjuet Joseph Enenge som var vitne til ulykken. Han forteller at kjøretøyet med stein fikk bremseproblemer og at sjåføren mistet kontrollen.

I oktober i fjor mistet 24 personer livet i en annen trafikkulykke i nærheten av Kinshasa, da en buss kjørte av veien. De nasjonale veimyndighetene uttalte den gangen at de hadde registrert 198 trafikkulykker i perioden juli-september i fjor.

Totalt hadde 50 personer omkommet og 336 personer blitt såret.

Årsaken til de mange ulykken skyldes blant annet høy fart og overlast, ifølge myndighetene.

VG kommer tilbake med mer...

Publisert: 16.02.20 kl. 16:14 Oppdatert: 16.02.20 kl. 16:33

