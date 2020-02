HØYESTERETT: Anken til Høyesterett ble avslått. Det forventes at legen mister autoriseringen i Sverige. Foto: HENRIK MONTGOMERY

Overgrepsdømt i Sverige – fikk legelisens i Norge

En svensk lege ble i fjor dømt til tre års fengsel for overgrep av en mindreårig gutt og besittelse av barnepornografi. Så fikk legen lisens i Norge.

Legen fra Sundsvall ble i tingretten dømt til fengsel i tre år og 9 måneder, men dette ble senket til tre år i lagmannsretten.

Retten senket soningstiden fordi de regnet med at legen ville miste både autorisasjonen i Sverige og jobben.







I fjor høst ble dommen anket til svensk høyesterett, men anken ble avslått.

Det var i denne perioden legen søkte om lisens i Norge – og søknaden ble godkjent.

I Sverige har ikke det nasjonale Helsetilsynet (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN) inndratt legelisens enda.

Det er HSAN som tar siste avgjørelse om hvorvidt den skal inndras, selv om retten regner med at det kommer til å skje.

FIKK AUTORISASJON: Det var under samme periode saken var til vurdering i høyesterett svensken fikk lisens i Norge. Foto: Skjermdump fra Helsedirektoratet

– Varslet omgjøring

– Da vi håndterte søknaden tok vi kontakt med svenske helsemyndigheter om søkeren, men på det tidspunktet hadde de ikke noe å spesielt å bemerke, sier Anne Farseth, avdelingsdirektør for autorisasjon ved Helsedirektoratet, til VG.

Vanligvis blir helsemyndighetene formelt varslet dersom helsepersonell i andre europeiske land mister eller får begrenset sin godkjenning.

Ettersom den overgrepsdømte mannen ikke offisielt har mistet lisensen sin enda, har ikke Helsedirektoratet fått slik beskjed.

– Denne gangen fikk vi et uformelt tips. Kort tid etter vi ble kjent med dommen, varslet vi om omgjøring av godkjenningen, sier Farseth.

Tre menn dømt

I fjor sommer ble to menn, uavhengig av hverandre, mistenkt for å ha utsatt en mindreårig gutt for flere grove overgrep og besittelse av pornografiske bilder av barn som blir utsatt vold og tvang.

Hendelsene skal ifølge Sundsvalls Tidning ha skjedd sommeren 2016.

De to mennene, legen og en mann i 60-årene, ble i juni 2019 dømt i lagmannsretten til henholdsvis tre år og 4,5 år i fengsel.

Få dager senere ble en tredje mann varetektsfengslet mistenkt for overgrep mot den samme gutten. Han ble også dømt for overgrep.

Publisert: 15.02.20 kl. 07:29

