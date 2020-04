Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Helsedirektoratet anbefalte å oppheve hytteforbudet dagen etter påske

I en rapport som ble sendt fra Helsedirektoratet til regjeringen 4. april anbefalte direktoratet å oppheve hytteforbudet rett etter påske. Regjeringen har bestemt at hytteeierne må vente en uke lengre.

Regjeringen har vedtatt å oppheve hytteforbudet 20. april, til tross for at Helsedirektoratet mente forbudet kunne oppheves seks dager tidligere:

«Helsedirektoratet anbefaler at forbudet mot overnatting på fritidseiendom oppheves fra den 14. april», står det i en fersk rapport fra Helsedirektoratet.

Ifølge direktoratet vil smittepresset innen utgangen av påsken være så lavt at belastningen på den lokale helsetjenesten vil være tilnærmet normal.

«Etter påskeferien vil det for de fleste, være mest aktuelt med kortvarige opphold/helgeopphold. Karantenereglene for dem som har luftveisinfeksjon vil fortsatt gjelde, og et forbud kan eventuelt erstattes med et råd fra helsemyndighetene om at hyttefolk reiser hjem hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon,» står det i rapporten.

Regjeringen valgte likevel ikke å oppheve hytteforbudet før 20. april.

– Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, sa Bent Høie på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

ANDRE HENSYN: Det opprinnelige hytteforbudet var ikke smittefaglig begrunnet, påpeker Espen Nakstad, assisterende helsedirektør. Foto: Heiko Junge

Ikke smittefaglig begrunnet

– Hytteforbudet var ikke smittefaglig begrunnet da det ble innført av regjeringen, men hadde andre begrunnelser, skriver assisterende helsedirektør Espen Nakstad i en sms til VG.

– Helsedirektoratets anbefaling om å oppheve overnattingsforbudet på hytter fra 14. april ble også vurdert ut fra rent smittefaglige forhold. Regjeringen har trolig vektlagt andre forhold da den satte en senere dato for opphevelse av forbudet, fortsetter Nakstad.

Overrasket

– Jeg tror grunnen til at de har valgt den 20. april, er for å få litt avstand i tid fra påsken, sier Trond. G. Hagen, styreleder i Norsk Hytteforbund til VG.

Hytteeiere har vært forberedt på at de ikke får dra på hytta i påsken eller i nær fremtid uansett, mener Hagen, som minner om at smittevernreglene gjelder selv om overnattingsforbudet er opphevet.

Hagen er overrasket over at forbudet blir opphevet allerede 20. april. Da vil trykket på sjøkommunene bli høyt, tror han.

– Spesielt på Sørlandet og på fjellet mot Sverige. For fjellkommunene er sesongen nesten over, men der er ikke sesongen kommet ordentlig i gang ennå. Folk kommer til å reise på hyttene sine der, så det er jo spesielt at de opphever forbudet til denne sesongen begynner.

«SPESIELT»: Trond. G. Hagen, styreleder i Norsk Hytteforbund, er overrasket over at forbudet blir opphevet allerede 20. april. Da vil trykket på sjøkommunene bli høyt, tror han. Foto: Geir Olsen

Fornøyd med 20. april

– Det er litt for tidlig, sier Espen Billie-Larsen, beredskapsrådgiver i Hol og Ål, om anbefalingen til Helsedirektoratet.

Han var tidligere i mars ute og klaget på hytteturister som ikke tok hensyn, men nå er han fornøyd med overholdelsen av hytteforbudet, og forteller at besøkstallene har holdt seg stabilt lavt i hele Hallingdalen.

FORNØYD: Espen Bille-Larsen, beredskapsrådgiver i kommunene Hol og Ål, er fornøyd med at hytteforbudet oppheves 20. april. Foto: Privat

Han er fornøyd med oppheving av hytteforbudet 20. april og påpeker at det er forskjell på kommunene.

– Hol kommune, for eksempel, er den kommunen om har vært hardest rammet når man ser på smittetilfeller per 1000 innbyggere, derfor har vi hatt litt mer å gjøre. For oss er det nødvendig med denne pausen. Vi er fremdeles i en situasjon hvor vi bygger opp og forsterker beredskapen, derfor er det fornuftig av regjeringen å oppheve forbudet først 20. april.

Publisert: 07.04.20 kl. 20:30

