Innstilt som MDGs nye nestleder: – Må vise frem bredden i partiet

Kriss Rokkan Iversen (42), polarforsker og viserektor ved UiT, er innstilt som MDGs nye nestleder, etter at partiets Oslo-stjerne Lan Marie Nguyen Berg trakk seg.

– Jeg føler meg utrolig ydmyk, men jeg mener også det viser at MDG er et parti der det er rom for nye stemmer og nye perspektiver. Jeg har blitt tatt utrolig godt imot, og har fått lov til å bruke kunnskapen og ideene mine, sier Iversen til VG.

Svolværingen som bor i Harstad meldte seg inn i MDG i januar i fjor, og har ikke vært aktiv i politikken før det. I dag er hun gruppeleder på fylkestinget for MDG i Troms og Finnmark.

Nå er hun enstemmig innstilt som nestleder.

– Jeg hadde aldri tidligere sett for meg at jeg skulle bli politiker, men jeg har sett at de erfaringene jeg har hatt så langt i livet gjør meg klar for å gå inn i ledelsen, sier hun.

Distriktskamp

Når MDG velger ny ledelse på sitt landsmøte til helgen, blir det en helt ny organisering av toppene i partiet. I motsetning til andre partier der det er vanlig med to nestledere og en leder, dag har MDG to nasjonale talspersoner: Une Aina Bastholm og Arild Hermstad.

Bastholm er innstilt som MDGs første partileder. Arild Hermstad er innstilt som andre nestleder.

Valgkomiteen innstilte først på Oslobyråd Lan Marie Nguyen Berg som nestleder nummer to, men mandag sa Berg at hun trekker seg fra kampen om vervet.

Iversen utfordret først Berg som motkandidat, etter en debatt i partiet utløst av at hele den innstilte ledelsen bodde i og var valgt inn i sine verv fra hovedstaden.

– Vil du balansere ut så ledelsen ikke blir for Oslo-tung?

– Jeg tenker at det var en av grunnene til at jeg valgte å stille som motkandidat i utgangspunktet, men jeg var ikke bekymret for partiets utvikling. Vi har opplevd en enorm vekst over lang tid, og i høst ble vi valgvinnere i hele landet, sier Iversen ti VG.

Hun sier hun mener det vil være en styrke for partiet å ha bredere perspektiv.

– Vi er på god vei, men må få et nasjonalt gjennombrudd fortest mulig. Da må vi vise frem bredden i partiet, og at vi har en god politikk for ikke bare by men også bygd og fiskevær.

Landsmøtet gjennomføres digitalt på grunn av coronaviruset.

Gründer

Iversen sier hun er enig med innstilt leder Une Bastholms visjon for MDG.

– Jeg vil først og fremst bidra til å øke kraften i den grønne bølgen og realisere planen om et bredt, moderne og grønt folkeparti sammen med resten av ledelsen og hele partiet.

Hun er utdannet marinbiolog, og har i tillegg til stillingen som viserektor på UiT stiftet «SALT» som driver forskning, rådgivning og formidling sammen med Kjersti Busch.

Valgkomiteen trekker frem Iversens bakgrunn og erfaring fra ulike sektorer, ledererfaring og bratte karriere i partiet i sin innstilling.

Iversen sier hun meldte seg inn i MDG i 2019 etter å ha satt seg ned og gått igjennom alle partiprogrammene.

– At valget falt ned på MDG, handlet om å kunne se ungen min og andre unger i hennes generasjon i øynene og si at jeg gjorde alt jeg kunne for å løse klima- og naturkrisen.

