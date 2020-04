Snøvær lager vanskelige kjøreforhold i nord og folk oppfordres til å la bilen stå. Foto: Illustrasjonsfoto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Dårlig vær og trafikale problemer i nord

Vegtrafikksentralen advarer om dårlig vær i Nordland og oppfordrer til å la bilen stå. Også i Troms og Finnmark er det vanskelige kjøreforhold.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Vegtrafikksentralen nord gikk ut med advarselen på Twitter natt til 2. påskedag.

– Det er svært dårlig vær i Nordland. Flere veier er stengt, og fergesamband er innstilt. Vi anbefaler alle til å la bilen stå til været har roet seg ned, skriver de.

Denne oppfordringen stiller også politiet i regionen seg bak.

Blant annet er Saltfjellet, Sjonfjellet og Beiarfjellet stengt grunnet dårlig vær, mens det over Kråkmofjellet er kolonnekjøring.

Nordlandsbanen er også stengt fra Dunderland til Lønsdal.

Også Meteorologisk institutt advarer. De har sendt ut farevarsel om betydelig snøskredfare for Troms og Finnmark, i tillegg til Ofoten og nord i Salten i Nordland. Varselet varer til mandag kveld, da vinden ventes å minke.

Uværet strekker seg også videre sørover, hvor Vegtrafikksentralen i Midt-Norge melder at både Steinfjellet og Dovrefjell er stengt som følge av været.

Fjelloverganger stengt også i Sør-Norge

Mandag morgen er det kun én fjellovergang der man kan kjøre fritt mellom Østlandet og Vestlandet. Sterk vind skaper problemer for trafikken.

Det er fri ferdsel på E16 over Filefjell. På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring, og på Rv7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring kun for tunge kjøretøyer, skriver Statens vegvesen.

E6 over Dovrefjell, Rv13 over Vikafjellet, Rv15 over Strynefjellet og Fv51 over Valdresflye er helt stengt, og de tre sistnevnte åpnes ikke mandag.

– Det er vind og snøfokk som skaper problemer, og noen steder snør det også, sier trafikkoperatør Mette Brunes til NTB.

Publisert: 13.04.20 kl. 09:15

