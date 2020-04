KONTAKT: Yngve Slyngstad skal gå av som sjef for Oljefondet. Etter planen tar Nicolai Tangen over i september. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Oljefond-Tangen ba Slyngstad om «en liten tjeneste»

Finansmann Nicolai Tangen (53) ba Oljefond-sjef Yngve Slyngstad om råd før intervju-runden. Slyngstad svarte aldri på e-posten.

Det bekrefter både Nicolai Tangen og Slyngstad til VG.

VG fortalte lørdag hvordan Nicolai Tangen (53) brukte millioner av kroner på en spektakulær tre dagers konferanse for venner og bekjente i USA. Få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Gjestene fikk middager, mottakelser og konserter med verdensstjernene Sting og jazzartisten Gregory Porter. Rundt 40 nordmenn deltok, inkludert flere samfunnstopper. Daværende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad deltok også på det Tangen overfor VG har karakterisert som et privat arrangement.

Slyngstad har tidligere bekreftet at de hadde en samtale om stillingen. I etterkant ble han kontaktet på e-post hvor Tangen ba om råd, melder Dagens Næringsliv.

VG har fått innsyn i e-posten. Der spør Nicolai Tangen om «en liten tjeneste».

«Godt Nytt år, håper du har hatt en fin ferie. Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om en liten tjeneste? Dine sko som leder av NBIM blir veldig vanskelige å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var såvidt innom dette i Philadephia. Hadde du hatt 30 min på et tidspunkt for å fortelle meg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags? Jeg kan komme til Oslo onsdag 15 januar, eller hvis du er i London kan jeg 10, 11, 13 eller 14. Passer noe av dette? Ha en fortsatt fin uke.»

Oljefond-sjef Slyngstad kunngjorde at han ville gå av 30. oktober i fjor. Tangens seminar ble arrangert i november. Tangen har opplyst til VG at han hadde planlagt det siden mai 2018.

26. mars i år, offentliggjorde Norges Bank at Tangen skal overta etter Slyngstad. Tangen skal etter planen starte i september.

Til VG opplyser Oljefond-sjef Yngve Slyngstad gjennom sin kommunikasjonsjef at han aldri svarte på e-posten fra Nicolai Tangen.

– Tangen sendte i januar 2020 en e-post til Yngve Slyngstad der han ber om informasjon om jobben som Oljefondsjef. Senere formidlet Tangen en invitasjon til et arrangement i London. E-postene ble ikke besvart og Slyngstad har ikke deltatt i ansettelsesprosessen. Første kontakt mellom Tangen og Slyngstad etter konferansen i november 2019 var dagen etter Tangen ble formelt ansatt av Hovedstyret. Den første SMSen mellom Slyngstad og Tangen ble sendt dagen etter pressekonferansen der Tangen ble annonsert som ny CEO, opplyser fungerende kommunikasjonssjef Marthe Skaar til VG.

Tangens seminar ble arrangert 14.-17.november i fjor. Tangen har tidligere opplyst til VG at han møtte hodejegene i London tidlig i desember. E-posten til Slyngstad ble sendt i januar. Slyngstad har tidligere bekreftet overfor VG at den ledige stillingen var tema på seminaret.

– Ønsket du Tangen som din etterfølger?

– Jeg kan ha sagt til ham og alle andre som var der at vi trenger flinke folk i den stillingen, sa Slyngstad til VG.

Han avviste likevel å ha spilt inn eller nevnt Tangens navn for dem som var ansvarlige for ansettelsesprosessen.

– Jeg har vært veldig klar på at jeg som avtroppende ikke skal ha noen innvirkning på prosessen. Det var styrets oppgave.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa til NRK i dag tidlig at han ikke visste hvem som spilte inn Tangens navn til hodejegerne.

SJEFEN SJØL: Sentralbanksjef Øystein Olsen og sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad. Foto: Helge Mikalsen

Ifølge Yngve Slyngstad og Norges Bank Investment Management (Nbim) var møtet på USA-seminaret siste gang de to møttes.

– I mai 2018 ble Yngve Slyngstad invitert av Tangen til å delta på hans akademiske konferanse på Wharton Business School kalt «Back to University». Slyngstad takket ja til denne invitasjonen da Tangen arrangerte konferansen i samarbeid med Adam Grant, som begge har vært foredragsholdere hos NBIM. Konferansen fant sted i november 2019 og Slyngstad deltok i et panel kalt «What type of economic system do we need to prosper in the next decade and beyond?» Dette er siste møtet mellom Slyngstad og Tangen, skrive Marthe Skaar i en e-post til VG.

Finansmannen Tangen skal etter planen ta over jobben som Oljefond-sjef i september.

– Jeg ønsker naturligvis å tiltre i den nye jobben, skriver Nicolai Tangen i en e-post til VG mandag.

– Jeg hadde en samtale med Slyngstad i Philadelphia. Vi snakket i generelle termer om Oljefondet og om hvor viktig det er for Norge. Vi snakket ogsa om at det var viktig å fa en flink leder til å styre fondet, men vi snakket ikke om meg som kandidat, og tenkte jeg heller overhodet ikke på før møtet med Russell Reynolds i desember. Det var også dette jeg sa til NRK i går. I januar kontaktet jeg en rekke personer i Norge som kunne gi nyttige innspill til mine forestående intervjuer. Jeg klarerte med Norges Banks rådgiver at det var ok å gjøre intervjuforberedelser på denne måten, da rekrutteringsprosessen var offentlig kjent gjennom stillingsannonsering. Min emailforespørsel til Yngve Slyngstad ble ikke besvart av ham og vi møttes heller ikke. Så dette er helt i tråd med mine tidligere uttalelser, skriver han videre.

Publisert: 20.04.20 kl. 13:25

