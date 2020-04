Skudd mot to biler i Oslo: Setter hendelsene i sammenheng

Natt til langfredag ble det skutt mot to biler i Oslo – en på Mortensrud og en på Bjørndal.

– Vi har ingen konkrete mistenkte nå, men jobber med stor kraft på begge stedene, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Vidar Pedersen til VG rundt klokken 04.30 og legger til:

– Vi anser det som sannsynlig at det er en sammenheng mellom disse to hendelsene.

Den første hendelsen skjedde ved Lofsrud skole på Klemetsrud. Politiet rykket ut etter at de klokken 01.55 fikk melding fra en person som hadde hørt smell i området.

– Vi dro for å undersøke og har gjort funn av en tomhylse i nærheten av Lofsrud skole. Vi er nå i kontakt med en person som sier at bilen han kjørte har blitt skutt på. Han fikk selv ikke varslet politiet da han ikke hadde strøm på telefonen, sa operasjonsleder i Oslo Vidar Pedersen like før klokken 03.

Klokken 03.10 fikk politiet melding om en ny skuddløsning, denne gangen på Bjørndal, ikke langt unna.

– Da ringte det en person og sa det var skutt mot bilen hans. Han forklarte at en person hadde forsøkt å stoppe ham og etter hvert altså skutt mot bilen, sier operasjonslederen.

Kriminalvakten har rykket til begge stedene, og det foretas tekniske og taktiske undersøkelser.

