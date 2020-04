MUNNBIND: Gro Elisabeth Naalsund i Devold med et av prototypene til munnbind på. Foto: Gisle Oddstad

Legger om produksjonen fra ullundertøy til smittevernutstyr

LANGEVÅG (VG) I over 160 år har Devold laget ullklær. Men med coronakrisen ble store deler av kundegrunnlaget revet bort.

– Devolds produksjon stoppet nesten helt opp da etterspørselen i butikk stoppet, selv om det fremdeles handles på nett. Samtidig var det stort behov for smittevernutstyr. Vi sitter med betydelig kapasitet for å produsere tekstiler, og kan i prinsippet like gjerne sy overtrekksdrakter og munnbind som ullundertøy, sier konsernsjef Knut Flakk i Flakk-gruppen.

Han er eier av en rekke hjørnesteinsbedrifter i Ålesund-området: Et helikopterselskap, tre hoteller, turselskapet 62⁰NORD, vindusprodusenten H-fasader og den gamle Devoldfabrikken i Langevåg.

Senteret ligger nå nesten tomt for folk. Et par sportsoutlet-butikker er åpne, og det rusler noen ensomme kunder rundt i butikkene. Frisører og cafeer har stengte dører.

Frakker og munnbind

Devoldfabrikken ble gjort om til kultur- og kjøpesenter etter at tekstilproduksjonen flyttet til Litauen. Der har fabrikken rundt 230 permitterte ansatte. Men for tre uker siden begynte de arbeidet med å lage prototyper for smittevernutstyr. De vil produsere munnbind og smitteverndrakter.

– Sykehusinnkjøp har lagt ut en forespørsel på 50.000 frakker. Det har vi lagt inn tilbud om, men hvor mye vi får av det gjenstår å se, sier fabrikksjef Tor Jonsson.

Han forteller at de allerede har produsert 5000 drakter som er solgt i Litauen. Munnbindene de vil produsere, skal være til flergangsbruk med flere lag med filtrering, og må gjennom en streng prosess for godkjennelse for bruk på sykehus. Det regner de med vil ta rundt to uker.

– Vi har et godt håp om at dette skal møte krava. Vi har vært gjennom en del tester fra før, og er ganske optimistiske på at vi skal få et bra resultat, sier han.







SYR: Slik ser det ut på fabrikken.

– Viktigere at vi kommer videre

De fire hotellene som drives av Flakk-gruppen har nå helt stengte dører. Totalt er 456 av de 725 ansatte hele i konsernet permittert. Men Flakk-gruppen er godt fundert, og Knut flakk står på listen over Norges 200 rikeste hos Kapital. De tåler en periode med tap i enkeltselskap, sier han.

– Men jo før man kan komme tilbake med en bra kapasitet jo bedre, det er klart. Det er Devold, reiselivet, og til dels helikoptervirksomheten som merker det mest her nå, og anlegget her med butikkene her i Langevåg.

For or de mindre bedriftene som har lokaler hos Devoldfabrikken, er det tyngre. Mange har blitt pålagt å stenge av myndighetene, som en tannlege i etasjen over.

– Vi har ettergitt husleie i en måned, så må vi se an situasjonen litt fremover. Det kan dels være et spørsmål om likviditet, og dels et spørsmål om å ettergi. Nå kommer brikkene på plass med støtteordning til de bedriftene som som har mer enn 30 prosent svikt i salget, med direkte støtte til husleie, sier Flakk.

– Det er viktigere at vi kommer videre enn at vi står på krava og skal ha inn den siste krona, og så fører det kanskje til at de ryker. Det er ingen tjent med.

KONSERNSJEF: Knut Flakk, her på Devoldfabrikken.

– Langsiktige konsekvenser

Knut Flakk tror at coronakrisen vil få konsekvenser for markedet i lang tid - på godt og vondt.

– En av konsekvensene fra dette blir nok at verdikjedene globalt endrer seg en del - før har man tenkt på lavest mulig kostnad, i stedet for robusthet i verdikjedene. Så jeg tror det vil bli større fokus på å ha produksjon nærmere markedet, heler enn å kjøpe så mye fra Kina, sier han.

Noe han håper på, er at de økonomiske tiltakene som settes inn i Norge nå vris inn mot å bekjempe klimaendringer.

– Den gedigne utfordringen kommer krypende, og du kan ikke reversere den over natta. Du kan ikke finne en vaksine som løser det på 1–2 år. Der kan du begynne å snakke om en virkelig økonomisk nedtur. Det er veldig viktig med økonomiske tiltak for å få hjula i gang igjen nå, men det er minst like viktig at de pengene blir brukt på tiltak som også bidrar på klima og miljø .

Publisert: 19.04.20 kl. 13:41

