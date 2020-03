PLANLEGGER FOR DET VERSTE: – Vi må tørre å planlegge for det verste og håpe på det beste. Det handler om en bevisstgjøring rundt de utfordringene man har i disse øysamfunnene, sier fylkesmannen i Nordland, Tom Cato Karlsen Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Fylkesmann ber øykommuner planlegge for det verste

Værøy, Røst og Træna er blant Norges mest isolerte kommuner. Strenge karantenebestemmelser har gjort at øykommunene i Nordland så langt er lite berørt av corona-krisen. Men nå har fylkesmannen i Nordland likevel bedt kommunene planlegge for det verst tenkelige: En masseevakuering

Nå nettopp

Det er NRK som omtalte denne saken først.

– Vi må tørre å planlegge for det verste og håpe på det beste. Det handler om en bevisstgjøring rundt de utfordringene man har i disse øysamfunnene. I kommuner som for eksempel Værøy og Røst har de en og to leger. Da må vi tenke alt fra hva gjør vi dersom legene blir syke til et tilfelle der 40 prosent av befolkningen blir slått ut. Men det er ikke slik at vi forbereder en evakuering, sier fylkesmannen i Nordland, Tom Cato Karlsen til VG.

les også Corona-smittet Boris kan endre alt

Han understreker at masseevakuering som følge av virusutbrudd fra de tre øykommunene bare er et alternativ i ytterste konsekvens.

– Dette hadde jeg ikke sett for meg i det hele tatt og jeg ble litt kald på ryggen da jeg ble kjent med det, sier ordfører Jan Helge Andersen (Ap) i Træna kommune til VG.

Han forteller at kommunen har veldig strenge karantenebestemmelser som innebærer at dersom du kommer til Træna fra en kommune som ligger utenfor Helgeland, skal du i karantene.

VAKKERT: Vakker natur på øya Senna i Træna kommune. Kommunen har 438 innbyggere. Foto: Tore Meek / SCANPIX

– De som har mulighet settes i hjemmekarantene, andre vil bli plassert i rorbuer som kommunen har leid, fortsetter Andersen.

Han synes likevel ikke at fylkesmannens anmodning er helt ulogisk.

– Træna har 438 innbyggere, og vi er veldig sårbare her ute. Vi har en lege og ett sykehjem. Jeg var senest i dag i kontakt med Bodø for å høre om de kan ta imot oss. En mulighet til å komme seg dit, kan jo være Hurtigruten, sier Jan Helge Andersen.

Røst kommune skriver følgende på sine hjemmesider om fylkesmannens anmodning.

– Vi registrerer at NRK Nordland har laget en uheldig vinkling om masseevakuering av Røst og andre øysamfunn. Dette er tatt ut av sammenheng, og det er ikke slik at Fylkesmannen har konkrete planer om dette. Fylkesmannen har imidlertid bedt småkommunene om å tenke over hva man gjør hvis både helsepersonell og ledelse blir satt ut på grunn av sykdom. Vårt svar til Fylkesmannen er at Bodø kommune er kontaktet og vi har fått en tilbakemelding at vi i en gitt situasjon kan ta kontakt for backup på disse områdene.

les også Professor bak Corona-rapport: Tror helsevesenet kan takle epidemien

Røst kommune skriver også at «søringkarantene» nå er utgått. Begrunnelsen er at man anser de nasjonale reglene å ha stor effekt for å forsinke spredning av Covid-19. Kommunen har registrert at reiseaktiviteten til Røst har gått betydelig ned og vi mener at vi med god lokal informasjon, anmodninger og råd kan oppnå ønsket effekt med å begrense reisevirksomhet og hindre smittespredning. Nasjonale karantenebestemmelser gjelder fortsatt.

– Evakuering vil være en utfordring for oss. Den kan jo stoppe av seg selv på grunn av vær og vind eller kapasitet. Vi er avhengig av transport med båt, ferge eller i lufta, sier Værøy-ordfører Susan Berg Kristiansen (H) til NRK.

Publisert: 30.03.20 kl. 19:25

Mer om Røst Træna Værøy Nordland Bodø NRK

Fra andre aviser