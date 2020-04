TOMT: På Torgallmenningen i Bergen er det vanligvis folksomt på dagtid. Dette bildet ble tatt torsdag i forrige uke. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Slik skal de nye corona-tiltakene avgjøres

To ekspertutvalg kan avgjøre hvilke corona-grep statsminister Erna Solberg gjør neste uke. Flere slår alarm om konsekvensene dersom tiltakene videreføres.

Solberg-regjeringen skal onsdag før påske etter planen bestemme om vi skal lempe eller stramme til på tiltak for å stoppe corona-krisen. To ekspertutvalg kan få stor betydning for utfallet.

– Vi har nedsatt dette fordi vi mener det er to viktige temaer som må inn i regjeringens beslutningsgrunnlag, men det er den samlede vurderingen som kommer til å ligge til grunn, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

Det ene ekspertutvalget ser på tiltak for skoler og barnehager, mens det andre ser på de samfunnsøkonomiske smittevern-konsekvensene.

Begge rapportene skal offentliggjøres, men det skjer først etter at regjeringen bestemt seg for hvordan de nye corona-tiltakene blir.

– Det er mye arbeid som skal gjøres både av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som vil supplere dette, så det vil ikke være sånn at hvis en ekspertgruppe kommer frem til en anbefaling så er det bare det som gjelder. Det er mange andre hensyn som vi også skal ta, understreker Høie.

NORGE STENGT NED: Professor Steinar Holden leder ekspertutvalget som ser på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av Norge strenge corona-tiltak. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Flere vil åpne skoler og barnehager

Regjeringens eksperter må svare på sterke oppfordringer fra flere hold om å endre på tiltakene. Skolestengingen, krisen for næringslivet og hytteforbudet har skapt stor debatt i Norge.

Både representanter for næringslivet og pedagoger tar til orde for at skoler og barnehager må åpne opp igjen. Legeforeningen frykter helsekøer og noen leger har gitt uttrykk for at folk med alvorlige sykdommer kvier seg for å gå til fastlegen under corona-krisen.

CORONA-RÅD: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO leverte organisasjonens anbefalinger til Helsedirektoratet onsdag ettermiddag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Brede utvalg

Skoleutvalget som ledes av Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet, skal gjøre seg ferdig fredag. Utvalget som undersøker samfunnsøkonomiske konsekvenser ledes av professor Steinar Holden fra Universitetet i Oslo og skal levere sitt arbeid på mandag.

Helsedirektoratet står som oppdragsgiver for begge ekspertutvalgene. Til VG opplyser begge ekspertutvalgene at de vil rekke sine frister.

– Vi er i rute med arbeidet, skriver Steinar Holden i en tekstmelding til VG.

Skolegruppen ledes av Hege Nilssen, men har også representanter fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Folkehelseinstituttet og en observatør fra Helsedirektoratet.

Økonomi-gruppen vil i tillegg til Steinar Holden ha medlemmer fra SSB, Norges Bank, UiO, NTNU, Oslo Economics, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helsedirektoratet.

Regjeringen vil også lene seg på utredninger fra Folkehelseinstituttet (FHI). Sammen med Helsedirektoratet gir FHI faglige råd og en risikovurdering som gir en bred vurdering av smitteverntiltakene.

FHI vil også se spesifikt på disse problemstillingene:

FHI ser på hvordan smitten har spredt seg i Norge før og etter tiltakene 12. mars. De lager modeller som skal vise om Norge har lykkes med målet, en reproduksjonsrate ned mot 1. Det vil si at hver smittede bare smitter en annen person.

FHI skal også kartlegge smittespredningen blant de yngste før regjeringen beslutter om skoler og barnehager igjen kan åpnes.

Kan få kunnskapsfall

– Den elevgruppen jeg er mest bekymret for, er de 15-25 prosent i norsk skole som trenger ekstra hjelp og støtte. Hvis denne situasjonen varer si til 15. mai, risikerer vi at vi har en viss andel elever som har mindre faglige kunnskaper enn de hadde den 12. mars, sier professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Nordahl.

Det var 12. mars at det norske samfunnet fikk beskjed om å stenge ned. Nordahl mener det er bekymringsfullt at det ser ut til å være store variasjoner hvordan hjemmeskolen gjennomføres.

– Bør skolene åpne igjen etter påske?

– Ut fra et pedagogisk synspunkt er det helt klart at elevene har best av å være på skolen og møte hverandre. Jeg tror mange elever også savner skolen. Men jeg har ikke forutsetninger for å uttale meg om smittevernhensyn, og det er det som bestemmer, sier Nordahl som stusser litt over at utdanningssektoren, som angår så mange, har vært så lite i bildet.

– I dette regnskapet skal man ikke bare regne på de økonomiske konsekvensene for nasjonen, men også konsekvensene for barn og unge.

Norge ser mot britiske forskere

Norske helsemyndigheter har tidligere lent seg på forskning fra Imperial College i London i arbeidet med sine anbefalinger.

I en fersk rapport advarer de britiske forskerne mot å lempe på tiltakene.

Ifølge assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, har slike studier stor verdi for de norske helsemyndighetene, selv om tallene er usikre. Studien viser at smitteraten trolig har gått ned etter tiltakene.

– Trendene som beskrives sammenfaller med observasjoner gjort i Norge, men smittetallet (R0) i Norge er fortsatt usikkert. Det gjøres derfor effektberegninger og modellering av smittespredning innenlands i regi av Folkehelseinstituttet slik at vi får et best mulig bilde av smittesituasjonen til enhver tid, sier han til VG.

Professor tror på oppmykninger

Ola H. Grytten, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskoe (NHH), tror noen av restriksjonene vil bli løftet denne og neste måned.

– Jeg tror den første oppmykningen kommer i april-mai. Det jeg tror man kommer til å ta tak i, er å åpne barnehager og barneskoler, sier Grytten.

Han regner med at en del av økonomien kommer på plass når foreldrene igjen har muligheten til å gå tilbake på jobb.

Et annet tiltak som kan få fart i økonomien igjen er lengre åpningstider i butikkene.

– Det har begrenset effekt å dele ut penger så lenge du ikke kan handle. Jeg håper utvalget som er nedsatt ser den sammenhengen og griper fatt i det, sier Grytten.

Publisert: 02.04.20 kl. 13:41

