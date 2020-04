SOLFYLT: Solgården ferie- og helsehus i Spania er et populært reisemål blant eldre pensjonister. Foto: Solgården

Ni dødsfall etter Solgården-reiser: Pårørende etterlyser nasjonal smittesporing

13. april døde en 84 år gammel mann fra Bærum, som hadde vært på ferie på Solgården i Spania. Så langt er ni personer bekreftet døde.

VG har snakket med mannens sønn, som bekrefter at faren døde på Bærum sykehus 13. april. Familien ønsker ikke å kommentere dødsfallet utover dette.

VG skrev søndag at åtte personer, som ble smittet av coronaviruset etter reiser til Solgården i Spania, er døde. Mannen fra Bærum er det niende dødsfallet. De andre åtte er:

Karl Jakob Jacobsen (77) fra Harstad døde i Benidorm i Spania 21. mars. Han ble syk i Spania.

Marit Huse (78) fra Frogn døde på Akershus Universitetssykehus 3. april.

En kvinne i 80-årene fra Oslo døde i sitt eget hjem 29. mars.

En kvinne i 90-årene fra Asker døde på Bærum sykehus 2. april.

En mann i 90-årene fra Asker døde i mars.

En kvinne (72) fra Ringebu døde på Lillehammer sykehus 4. april.

En kvinne (88) fra Ullensaker døde på Kongsvinger sykehus 10. april.

En mann (91) fra Telemark døde på Telemark sykehus 28. mars.

Minst 53 gjester ble smittet av coronaviruset etter reiser til Solgården ferie- og helsehus på Costa Blanca, viser VGs kartlegging.

Direktør ved Solgården, Arnt H. Jerpstad, sa til VG fredag at han er veldig lei seg for det som har skjedd:

– Det er veldig vondt og trist å høre at det er åtte personer som nå er døde. Vi føler med de pårørende som har mistet sine kjære, og tenker på de som fortsatt er syke, sier han til VG.

– Smitten ble spredt videre i familien

VG har snakket med familien til en eldre kvinne fra Asker som døde langfredag. De synes det er rart at norske myndigheter ikke gjør mer for å få oversikt over hvor mange som har blitt smittet etter å ha besøkt Solgården – og hvordan smitten har spredt seg videre i Norge.

– Når myndighetene ikke kjenner omfanget, er det vanskelig å følge opp familiene på en god måte. Vi har dessverre opplevd at smitten ble spredt videre i familien, sier datteren til VG.

Hun forteller at moren var to uker i karantene hjemme i huset sitt da hun kom hjem fra Solgården. Moren var sliten etter reisen og fikk dårlig matlyst. Hun sa hun ikke var syk, men at det var trist å sitte alene så mange dager.

Da karantenetiden var over, møtte moren sin nærmeste familie til en hyggelig middag. Da skjønte familien at hun ikke var bra. Dagen etter var hun hos legen og ble raskt innlagt ved Bærum sykehus. Her fikk hun påvist covid-19 og døde åtte dager senere.

– Hadde vi pårørende fått vite at det var oppdaget flere smittede ved Solgården, og eventuelt om mamma var oppgitt som nærkontakt, hadde vi gjort ting annerledes. Vi hadde ikke samlet barnebarn og oldebarn for å møte mor, og vi hadde vært mer obs på hennes symptomer, sier datteren.

Hennes ektemann har nå testet positivt på coronaviruset. Hun og resten av familien har hittil testet negativt.

FHI: – Vi har ikke oversikt

Folkehelseinstituttet opplyser at 345 nordmenn har blitt smittet i Spania, men de kan ikke spesifisere hvor hver enkelt person ble smittet.

– Vi har ikke oversikt over total smittespredning fra Solgården ferie- og helsesenter, skriver avdelingsdirektør Line Vold til VG.

– Når det gjelder videre smitte i Norge fra de som kommer hjem med smitte, så vet vi at det kan være store variasjoner avhengig av hvilke smitteverntiltak som følges og hvor mye kontakt den som er smittet har hatt med andre mens han eller hun var smitteførende, skriver Vold.

– Gjør FHI noe for å sammenstille opplysninger når flere melder om samme smittekilde fra Solgården?

– Ja, dette er et viktig mål med smitteoppsporingsarbeidet. Dersom vi får informasjon som tyder på at flere er smittet samme sted og dette er utenlands så er hovedregel at vi vurderer å kontakte myndighetene i landet der pasientene er smittet slik at de kan se på om det bør gjøres tiltak, skriver Vold.

Folkehelseinstituttet (FHI) ble rådført før Solgården dro til Spania med 140 eldre gjester 10 mars. FHI skriver at VGs saker om Solgården viser hvor raskt smittesituasjonen i Spania har endret seg.

– Dette viser hvor raskt dette har gått, og hvor utilstrekkelige rådene våre kan virke når endringene skjedde så raskt som de gjorde etter at denne gruppen reiste. Vi ville selvsagt gitt et annet råd om vi hadde hatt kunnskap om det som skulle komme, sier Vold.

Hun påpeker at FHI ikke satt med informasjon om utbredt smitte i Spania der Solgården ligger 10. mars. To dager senere kom de generelle karantenereglene for alle utenlandsreiser.

– Gjør FHI noe for å bistå kommunene med smittesporing på tvers av kommuner når flere melder om samme smittekilde?

– FHI bistår kommunene med smittesporing dersom det er behov. Vi gir både råd til kommunehelsetjenesten, bistår med verktøy for dette så som skjemaer til bruk i smitteoppsporingen, og vi kan bistå med operative ressurser for å ta kontakt med de smittede, innhente informasjon og gi råd. Det kan for eksempel være dersom det er smittekjeder på tvers av kommunegrenser. Kommunene gjør et enormt arbeid med smittesporing, skriver Vold.

Solgården: Ringte alle kommuner om smitte

Direktør for Solgården påpeker at de har forholdt seg til de rådene de har fått av norske helsemyndigheter, og at de informerte alle sine reisende om at de måtte i karantene da de kom hjem fra Spania 17. mars.

Tre dager senere fikk Solgården opplyst at Karl Jacob Jacobsen hadde testet positivt på viruset ved et sykehus i Benidorm. Direktøren skriver at Solgården da varslet alle sine gjester og ringte alle kommuneoverleger i kommuner hvor de hadde gjester fra.

– Det er kommuneoverlegene som på vegne av norske myndigheter har ansvar for smittesporing. De fikk derfor navn på alle som hadde vært på Solgården i det aktuelle tidsrommet, slik at de skulle vite om det, skrev Arnt H. Jerpstad til VG i påsken.

Flere pårørende VG har snakket med mener Solgården også burde varslet de pårørende direkte for å forhindre smittespredning.

– Vi må forholde oss til gjestene våre. Dersom noen har foresatte eller verge, forholder vi oss selvsagt til de foresatte eller vergen, men generelt er det den enkelte voksne gjesten vi må forholde oss til, skriver Jerpstad.

