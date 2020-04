BIJOBB: Én uke i måneden jobber Henning Aas i Kongsberg brann og redning i Hvittingfoss. Foto: Bjørnar Lie Aas

Henning (56) permittert: – Fælt at vi skal tape penger på å ha vakter

Henning Aas (56) ble permittert fra sin hovedjobb og har brannvesenet som bijobb. Han tjener nå mer på å la være å ta vakter for brannvesenet.

– Nå er det viktigere enn noen gang å hjelpe, og da synes jeg det blir fælt at vi skal tape penger på å ha vakter, sier Aas.

Før Aas ble permittert 1. april, jobbet han fulltid som maskinarbeider på en bilfabrikk. I brannvesenet har han en stilling på 3,61 prosent og jobber som utrykningsleder. Problemene oppstår når han skal melde inn timene på meldekortet som skal sendes til Nav for å få utbetalt dagpenger.

Avkorter inntekten

– I utgangspunktet jobber vi 113 timer hjemmevakt, forteller Aas.

Han har i samtale med Nav fått opplyst at han må melde inn én femtedel av timene, noe som utgjør 22,5 timer. Timene blir trukket fra hans ordinære arbeidsforhold. Siden han tjener bedre i sin hovedjobb, taper han altså penger.

– Vi brenner for jobben vi gjør. Vi gjør ikke dette kun for å tjene penger. Men det er kjedelig å tape penger på å gjøre en samfunnsnyttig jobb, sier Aas.

DELTID: Mange av deltidskonstablene har en hundre prosent stilling som håndverker, lærer, kommunalt ansatt og lignende. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Aas forteller at han er medlem av en gruppe på Facebook som heter Brannpraten. Der har han sett at flere har sagt opp og sagt ifra seg vakter.

56-åringen sier at når folk sier opp, vil det gå ut over dem som driver beredskapen.

– Vi kan havne i en situasjon med for lite folk i forhold til røykdykking og helseoppdrag, forklarer han.

– Bør få slippe

1. april sa justisminister Monica Mæland på en pressekonferanse at regjeringen ser på en coronaløsning for deltidsbrannfolk. Aas er overrasket over at det ennå ikke er kommet på plass en ordning. Han mener deltidsbrannfolk bør få slippe å melde inn timene i to til tre måneder, mens coronakrisen pågår.

– Den jobben vi gjør i den prosentstillingen for samfunnet burde vi ikke trengt å melde på meldekortet, sier han.

TAP AV DAGPENGER: – Det er en utfordring når deltidsmannskaper blir permittert, sier Erik Rognli som er brannsjef i Kongsberg brann og redning. Foto: Privat

Mange berørte

– Med dagens regelverk er det en utfordring når deltidsmannskaper blir permittert, sier Erik Rognli som er brannsjef i Kongsberg brann og redning.

Han forklarer at av ca.12.500 ansatte i norske brannvesen, utgjør deltidsansatte ca. 9000.

– I vårt langstrakte distrikts land, er det langt flere deltidsbrannstasjoner enn heltids, eller kasernerte brannstasjoner som det heter der brannstasjonen er døgnbemannet, sier Rognli.

– Dette berører mange. Alarmen går, de skriver at de har jobbet for brannvesenet, og blir trukket når de sender meldekort, sier Rognli før han legger til,

– De taper penger på å stille på brann, trafikkulykker, akutte helseoppdrag eller andre hendelser som brannvesenet rykker ut på.

Lojale ildsjeler

Han forteller at i Kongsberg brann og redning er det foreløpig to personer som er permittert og rammet av denne problemstillingen.

Han sier at fordi de er lojale og rause «ildsjeler» i brannvesenet, så møter de likevel.

– Det er en kjensgjerning at de fleste brannmenn ikke er ansatt på grunn av lønnen, men at de ønsker å bidra i en spennende og samfunnsnyttig jobb for innbyggerne i kommunen, forklarer Rognli.

– Jeg vet at det er mange av disse ildsjelene rundt omkring i norske brannvesen.

LØSNING: På en pressekonferanse 1. april sa justisminister Monica Mæland at regjeringen ser på en coronaløsning for deltidsbrannfolk som på grunn av permittering i hovedjobben har gått ned i lønn. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Vil ha midlertidig ordning

Justis- og beredskapsdepartementet mener situasjonen er bekymringsfull, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund i en e-post til VG.

– Regjeringen er kjent med at flere kommunale brann- og redningsvesen risikerer oppsigelser fra deltidspersonell, fordi ansettelsen i brann- og redningsvesenet kan føre til tap av dagpenger når de mister eller blir permittert fra sin hovedarbeidsgiver som følge av covid-19, skriver Bjørklund.

Videre skriver han at regjeringen derfor oppfordrer kommunene, som en midlertidig ordning under covid-19-situasjonen, til å betale deltidspersonell i brann- og redningsvesenet som er permitterte eller blitt arbeidsledige fra sin hovedstilling, et tillegg som kompenserer for avkortningen i dagpenger som følge av arbeidet i brann- og redningsvesenet.

– Kommunene vil få kompensasjon for merutgiften til dette.

Foto: Johnny Syversen

– Dette er veldig gledelig, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.

– Vi er glade for at det er kommet en løsning slik at beredskapen ikke vil bli svekket, sier Gangsø.

