CHARTER-TUR: I mars reiste 140 pensjonister til Solgården i Spania på ferie. Flere ble smittet av corona. Foto: Solgården

Åtte døde etter reiser til Solgården i Spania

Åtte eldre personer er døde etter charter-reiser til Solgården i Spania. 28 mars døde en 90 år gammel mann fra Telemark, som hadde vært på ferie med sin kone.

Ekteparet fra Telemark kom hjem til Norge 10. mars, to dager før innføringen av strenge karanteneregler for alle som hadde vært på utenlandsreise.

VG har snakket med ekteparets sønn, som bekrefter at foreldrene ble syke etter reisen til Solgården. Og mens moren kom seg gjennom sykdommen, døde faren på Sykehuset Telemark i slutten av mars.

– Vi er i samme situasjon som mange andre. Vi føler ikke noe bitterhet knyttet til dette, selv om det som har hendt er tragisk, sier sønnen til VG.

Minst 53 gjester ble smittet av coronaviruset etter reiser til Solgården ferie- og helsehus på Costa Blanca, viser VGs kartlegging.

Så langt har åtte eldre personer mistet livet:

Direktør ved Solgården, Arnt H. Jerpstad, sier han er veldig lei seg for det som har skjedd:

– Det er veldig vondt og trist å høre at det er åtte personer som nå er døde. Vi føler med de pårørende som har mistet sine kjære, og tenker på de som fortsatt er syke, sier han til VG.

Faren smittet i Spania

Folkehelseinstituttet (FHI) frarådet ikke reisen da de ble kontaktet av Solgården i mars, men har senere uttalt til VG at de «selvsagt ville gitt et annet råd» om de hadde kunnskap om det som skulle komme.

Sønnen til telemarkingen som døde er ikke kritisk til Solgårdens håndtering av saken. Men han skulle ønske Folkehelseinstituttet hadde gitt et annet råd i forbindelse med reisen:

– Det er trist at Folkehelseinstituttet ikke ga et annet råd, eller hadde kunnskap nok til å gi et adekvat råd på det tidspunktet, sier han.

Sønnen regner med at foreldrene ble smittet i Spania. 90-åringen er så langt den eneste fra Telemark som har dødd av corona-viruset.

– Den 9. og 10. mars hadde dessverre ikke Folkehelseinstituttet opplysninger om at det skulle være utbredt smitte i dette området, har FHI tidligere sagt til VG.

– Vi forstår at det er fortvilende for de som ble smittet i Spania og de pårørende til de døde – og dette er selvfølgelig fortvilende også for oss.

PARADIS: Solgården beskrives som et ferieparadis av de eldre VG har snakket med. Flere av dem reiser hit hvert år. Foto: Solgården

Ble innført strenge tiltak på Solgården

VG har kartlagt smittespredning i 40 kommuner. Halvparten av kommunene har innbyggere som har testet positivt på covid-19 og nylig har vært på Solgården.

Pårørende til den 88 år gammel Ullensaker-kvinnen sier til VG at det ikke er noen grunn til å klandre Solgården, eller andre, med tanke på den kunnskapen man hadde om coronapandemien og reiseråd i begynnelsen av mars.

Gjennom samtaler med 88-åringen mens hun var på Solgården, fikk de pårørende inntrykk av at det skal ha blitt iverksatt flere tiltak for å hindre smittespredning.

Blant annet skal fellesarrangementer og behandlingstimer ha blitt avlyst. I tillegg ble det gjort tiltak i spisesalen.

De siste dagene under oppholdet, var 88-åringen stort sett alene på rommet sitt for å unngå nærkontakt med andre og minimere sjansen for å bli smittet, ifølge pårørende.

88-åringen fikk symptomer dagen etter at hun kom hjem fra Spania og var syk i om lag tre uker, før hun døde på Kongsvinger sykehus i påsken. Hvordan hun ble smittet med coronaviruset, er ikke kjent.

Hun beskrives som en sprek og aktiv 88-åring «med flere gode år igjen».

– Forferdelig vanskelig

VG fortalte lørdag at en kvinne fra Asker døde langfredag. Døtrene hennes rådførte seg med FHI før avreise, og Solgården og spurte om det virkelig var forsvarlig å sende 140 personer i risikogrupper til Spania. Datteren viste også til et dødsfall i Valencia-regionen samme uke.

Solgården svarte at de hadde rådført seg med helsemyndighetene, som ikke frarådet reisen.

– Det er fryktelig leit å miste vår snille, interesserte og oppegående mor. Det føles så fryktelig unødvendig at hun ble smittet på den turen, sier datteren til Asker-kvinnen til VG.

STOLT OLDEFAR: – Han var veldig stolt av oldebarnet sitt Eva Aleah, sier datteren Solfrid om Karl Jakob Jakobsen, som døde i Spania i mars. Foto: Privat

Karl Jakob Jacobsen (77) fra Harstad ble syk allerede under oppholdet i Spania. Han ble lagt inn på et sykehus i Benidorm 16. mars, hvor han senere døde av corona-viruset.

Familien venter fremdeles på å få urnen hans hjem til Norge.

– Det er ille nok når norske borgere dør i utlandet. Dette er helt ekstremt, vi har det forferdelig vanskelig, sa Solfrid Jakobsen Myre til VG tidligere denne uken.

Publisert: 19.04.20 kl. 07:52

