ENDELIG SAMLING: Fra venstre: Rolf Thronæs, Stein Aarnes, Halfdan Hansen og Svein Jann Waagan har måttet utsette kompismøtet i flere måneder før de endelig kunne skåle på Solsiden i Trondheim tirsdag ettermiddag. Foto: Mattis Sandblad

Lovlig utepils-rai-rai i Trondheim

SOLSIDEN, TRONDHEIM (VG) Kranene er stengt i hovedstaden. I Trondheim er utepilssesongen godt i gang, under litt strengere regler.

Nå nettopp

– Alle ble dratt under en kam i Oslo. Det ble kollektiv avstraffelse, sier kameratgjengen på fire som endelig får møtes til en utepils i Trondheim. Der det i hovedstaden er full skjenkestopp på utestedene, er reglene litt mer liberale i bartebyen under coronakrisen. Steder som har uteservering får lov til å skjenke alkohol, også utendørs som trønderne higer etter på en solværsdag som den de fikk tirsdag.

Uteserveringen på Selma pizza og bar er så full den kan være, daglig leder Martine Thorsø passer på avstanden og må avvise folk i døren hvis avstandsgrensene ikke kan opprettholdes.

– Vi testet litt i påsken med uteservering igjen. Folk fikk tillit, og de viste at de fortjente den. Folk er flinke til å vise hensyn forteller Thorsø og vasker bordet vi skal overta grundig med antibac.

ÅPNER FORSIKTIG: Daglig leder Martine Thorsø passer på at reglene opprettholdes når uteserveringen er åpnet på Selma pizza og bar Foto: Mattis Sandblad

– Jeg har begrensede åpningstider, så vi tar små skritt, forteller hun.

– Hva synes du om skjenkestoppen i Oslo?

– Jeg synes det er dumt noen tøyde reglene og at det går ut over flertallet, utesteder som følger reglene.

På herrebordet er det enighet om at Raymond Johansens regler i Oslo er litt for strenge .

– Vi stoler på ho Rita (Ottervik, ordfører Trondheim, journ.anm). Oslo ble litt for strenge, de burde lagt forholdene mer til rette, sier de fire mens de skoler i halvlitre og shots.

De har holdt ut lenge uten å møte hverandre, de fire gamle vennene fra forsvaret.

– Vi pleier å samles en gang i måneden, nå har det gått altfor lenge. Vi koser oss, vi trenger dette samholdet.

Studentguttene Johan Bakken og Markus Mæhlum er også tidlig ute denne tirsdags ettermiddagen. De er diplomatiske i sine svar om forskjellene mellom Oslo og Trondheim.

STARTET UTEPILSSESONGEN: Johan Bakken (foran) og Markus Mæhlum nyter en utepils i Trondheim Foto: Mattis Sandblad

– Det er store forskjeller, og kommunene har regler etter sine behov, sier de to studentene.

Tirsdag er nok bare en liten forsmak på hva som kommer om været holder seg hva gjelder utepils i Trondheim.

Daglig leder Martine Thorsø gleder seg til helgen og storinnrykk, men tviler på om hun kommer til å holde oppe veldig sent.

– Man står i fare for å bli litt for mye konstabel når klokken blir for mye, vi tar det forsiktig.

Publisert: 21.04.20 kl. 19:48

