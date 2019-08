UT AV REGJERING?: Siv Jensen og Frp kaller inn til ekstraordinært landsmøte på søndag hvor regjeringsdeltagelse skal diskuteres. Foto: Gisle Oddstad

Fremskrittspartiet kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte

Regjeringsdeltagelse skal være et tema når Frp kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte søndag.

Oppdatert nå nettopp

Atle Simonsen (Frp), pressekontakt for Siv Jensen og statssekretær i Finansdepartementet, bekrefter overfor VG at et møte vil finne sted.

– Vi har besluttet å kalle inn landsstyret fordi vi ønsker å oppdatere de på status om bompengeforhandlingene med de andre partiene, sier Simonsen.

Det var avisen Nordlys som omtalte saken først.

– Vi er lei av å vente

Stortingsrepresentant for Troms og landsstyremedlem i Frp, Per-Willy Amundsen, sier til VG at regjeringsdeltagelse vil være tema på møtet.

– Regjeringen må rett og slett sette i gang å bygge E8, uten bompenger. For Frp i Troms og Finnmark er det avgjørende for at vi skal fortsette å støtte regjeringsdeltagelse, sier han.

KREVER GJENNOMSLAG: Per-Willy Amundsen (FrP) sier det er avgjørende med bompengefri byggestart av E8 for at han fortsatt skal gi sin støtte til regjeringssamarbeidet med Høyre. Her avbildet med finansminister Siv Jensen. Foto: Tore Kristiansen

Hvis de ikke får med seg regjeringen på å igangsette byggingen, stemmer han, Odd Eilert Persen og Eivind Stede, henholdsvis leder og nestleder i Troms og Finnmark Frp, imot å fortsette i regjering med Høyre.

– Vi er lei av å vente. Våre velgere i Troms og Tromsø tror ikke på oss lenger, fordi vi har lovet den veien så lenge.

VG har vært i kontakt med statsminister Erna Solberg. Hun sier følgende:

– Vi jobber for å finne løsninger og forankre saker både om bompenger og statsbudsjettet. At Frp konsulterer sitt landsstyre er en helt naturlig prosess i dette, sier Solberg.

Vil ikke kommentere

Statssekretær Simonsen sier til NTB at han ikke har noen kommentar til Amundsens uttalelse.

Møtet vil bli holdt på Fremskrittspartiets partikontor i Oslo sentrum søndag ettermiddag.

– Betyr dette at forhandlingene om bompenger mellom regjeringspartiene er sluttført?

– Det er for tidlig å si, sier Simonsen til NTB.

– Men er det gjort fremgang i forhandlingene?

– Vi har bestemt oss for å orientere landsstyret om status, sier han.

Siv Jensen har gjentatte ganger tidligere sagt at hennes fokus ikke er regjeringsdeltagelse eller ikke, men å vinne fram i forhandlingene.

VG har vært i kontakt med regjeringspartner Venstre, som ikke ønsker å gi noen kommentar.

– Venstre har ingen kommentar, sier Jan-Christian Kolstø, statssekretær og pressekontakt for Trine Skei Grande.

Det samme gjelder KrF.

– KrF ønsker ikke å kommentere, sier pressekontakt Dag Andreas Fedøy.

Publisert: 16.08.19 kl. 20:41 Oppdatert: 16.08.19 kl. 21:10

