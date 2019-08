STORAKSJON: Redningshelikopter, politi og letemannskaper på plass i dalbunnen nedenfor Trollveggen i juli. Foto: Ottar Rydjord / NTB scanpix

Fem tonns steinblokk kan være årsaken til dødsulykken i Trollveggen

Ulykkesrapporten, etter at de to tsjekkiske fjellklatrerne døde etter fall i Trollveggen i juli, er klar.

Funn på stedet viser at store krefter har vært i sving, ifølge rapporten.

– Karabinere av metall som var en del av sikkerhetsutstyret var deformert, vrengt og ødelagt. Det er umulig å få til ved et normalt fall. Det tyder på at noe veldig tungt har dratt i hele sikringskjeden til klatrerne, sier leder av sikkerhetskomiteen i Norsk Klatreforbund, Odd Magne Øgreid til VG.

Ulykkesrapporten, etter at to tsjekkiske statsborgere ble funnet livløse i bunnen av fjellet i juli, er utarbeidet av sikkerhetskomiteen hos Norsk Klatreforbund. Nettstedet Norsk-klatring, omtalte ulykkesrapporten først.

– Det kan ha vært en stor blokk av fjell som sikringen har vært koblet til, som kan ha løsnet av ukjente årsaker. En fem tonns steinblokk ville forårsaket den type deformering redningsmannskapet fant på sikringsutstyret, sier Øgreid.

Går mange ras i området

Øgreid sier videre at det er godt kjent at det er mye løs stein i området, og at det har gått mange steinras i Trollveggen de siste 20 årene.

I ulykkesrapporten står det:

– Klatrerne (de to tsjekkerne jour.anm) har besøkt Trollveggen tidligere, derfor tror vi de var kjent med rasfaren.

Dette er første gang fjellklatrere har omkommet etter å ha klatret i Trollveggen siden man startet å klatre der i 1965, ifølge Øgreid.

Rapporten legger vekt på at det er ingen øyenvitner til ulykken, og at man dermed aldri kan si sikkert hva som egentlig skjedde.

Kan ha falt 380 meter

Klatrerne ble funnet 80 meter nedenfor starten på Rimmonruta, og ifølge rapporten er det estimert at de var 200–300 meter over bakken da de falt.

Begge døde sannsynligvis momentant da de traff bakken, bare grunnet tyngdekraften alene, står det i rapporten.

De to tsjekkiske klatrerne ble funnet livløse ved foten av Trollveggen mandag 29. juli, etter at politiet mottok en bekymringsmelding og satte i gang helikoptersøk.

Redningsselskapet forsøkte dagen etter å hente dem ut.

Først fredag 2. august ble de to omkomne fjellklatrerne hentet ut.

FALT NED: I fjor falt en mann i 60-årene ned fra Trollveggen og omkom. Han var i et turfølge da ulykken skjedde. Foto: OLAV MULDBAKKEN

– Meldte seg aldri

De to tsjekkiske mennene (44 og 45 år) forlot bilen sin torsdag 25. juli, og la i vei mot sin planlagte klatretur opp Rimmonruta i Trollveggen, skriver nettstedet Norsk-klatring.

Mennene hadde avtalt med familien sin om å høre fra seg lørdag, da de etter planen skulle returnere til bilen. Men de pårørende hørte aldri noe mer fra mennene, og varslet derfor nødetatene mandag morgen.

Publisert: 22.08.19 kl. 11:42