Ingen løsning på bompengeparti-krangel: Vil nekte deler av Oslo-lokallaget å bruke logo

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) klarer ikke å komme til enighet med deler av sitt eget Oslo-lokallag. – Vi må ta de skritt som er nødvendig, sier FNB-grunnlegger Frode Myrhol.

Deler av Oslo-lokallaget til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er i åpen konflikt med partiet sentralt – som hevder at Oslo-fraksjonen ikke har noe med partiet å gjøre. Konflikten eskalerte i begynnelsen av august da FNB-grunnlegger Myrhol fløy til Oslo for å holde et møte om konflikten.

Der var ikke medlemmene som den sentrale ledelsen er i konflikt med invitert, men de møtte opp likevel, og det ble bråk på møtet. Det ble til slutt oppnevnt et interimsstyre som skulle prøve å løse konflikten innen 10 dager. Fristen løp ut 11. august, og partene har ikke blitt enige.

Nå sier FNB sentralt at de har stiftet et nytt lokallag, og ber det eksisterende Oslo-partiet slutte å bruke partiets navn og logo.

Dette er konflikten Styret i Oslo FNB har brukt en egen innmeldingsløsning. Der registrerer folk seg og betaler medlemskontingent til en egen konto, via en lokal side de har opprettet. FNB sentralt godkjenner ikke Oslo-styrets medlemsløsning. Styret i Oslo FNB har ikke villet oppgi hvem som har meldt seg inn til ledelsen sentralt. Grunnen til dette, er ifølge Oslo-styret at vedtektene i partiet sentralt er mangelfulle og ikke åpner opp for sentral innmelding der man blir medlem av et lokallag. Under striden mellom Oslo-styret og partiet sentralt, har Oslo-styret reagert på at de ikke har fått utbetalt medlemskontingent for dem som har meldt seg inn via den sentrale løsningen. Myrhol og den sentrale ledelsen forklarer dette med at de ikke anser Oslo-styret som et legitimt styre, og at de har insistert på og bruker sin egen medlemsløsning som partiet sentralt ikke godkjenner eller har oversikt over. Vis mer

– Ikke et lokallag i FNB

I en pressemelding langer FNB sentralt ut mot Oslo-styret:

«Det faktum at det lokale interimsstyret ikke samarbeider med partiets tre toppkandidater i Oslo i selve valgkampen, samt upassende internkommunikasjon fremtvang en styreavgjørelse i partiet om at FNB ikke lenger kan la seg representere av den omtalte organisasjonen», står det i pressemeldingen.

– Vi mener at de ikke er lokallag i FNB. Det er det som er striden. De har fått et brev der det står at de ikke kan bruke logoen, sier Frode Myrhol til VG.

– Hva gjør dere hvis de ikke slutter å bruke logoen?

– Vi må ta de skritt som er nødvendig for at de slutter å bruke logoen vår.

– Hvilke skritt er det?

– Det vil vi komme tilbake til.

FNB-GRUNNLEGGER: Frode Myrhol i Stavanger. Foto: Signe Christine Urdal

Søkt om patent på logo

FNB sentralt har søkt om patent på FNB-logoen. Søknaden er under behandling, og ikke ferdig enda.

I pressemeldingen skriver FNB sentralt også at alle som har meldt seg inn i «tidligere lokallags løsning», kan få medlemskap i FNB sentralt uten å betale om de kan vise kvittering på at de har gjort det.

Listetoppene Bjørn Revil og Cecilie Lyngby i Oslo har omtalt konflikten som «administrativ», og sier den er mellom den nasjonale ledelsen og Oslo-styret.

– Følger vedtektene i FNB Oslo

Oslo-styret som er i konflikt med den sentrale ledelsen ønsker ikke å kommentere pressemeldingen fra FNB sentralt, og varsler at de vil komme med en egen utfyllende pressemelding, eller eventuelt en pressekonferanse, som svar i løpet av uken.

De vil fortsette å bruke navn og partilogo, og mener de kan gjøre dette etter bestemmelsene i Brønnøysundregistrene og Patentstyret.

Utover dette viser de til en pressemelding Oslo-styret sendte ut på onsdag, signert styreleder Jan Eriksen:

«Det vises til tidligere presseoppslag vedrørende intern uenighet i FNB. FNB er et nytt parti og det er mange som leter etter svakheter i vår virksomhet. Styret i FNB Oslo er selvfølgelig oppmerksom på at vi ikke har den fartstiden som mer etablerte partier har. Derfor har vi fra første dag vært opptatt av at vi skal være korrekte i vår kommunikasjon og aktivitet både i forhold til medlemmer, andre partiledd, presse og publikum. Vi følger gjeldende lover og regler nøye, og er selvsagt lojale overfor våre vedtekter. Uenigheten som er omtalt i pressen har med tolkning av vedtektene å gjøre. FNB har ikke hatt landsmøte ennå, men jeg føler meg trygg på at når det avholdes så vil vedtektene bli gjenstand for gjennomgang og revisjon som nødvendig. Enn så lenge følger vi vedtektene i FNB Oslo.»

– Blir spetakkel

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS) mener bompenge-partiet har flaks, fordi fristen for å levere inn lokale valglister er ute.

– Oslo-velgerne som vil stemme på et bompengeparti ville blitt veldig forvirret hvis de skulle delt seg og det hadde vært to lister. Men nå er fristen ute, og da trenger det ikke bety så mye i praksis. De velgerne som er veldig inne i denne konflikten kan bare gi personstemme til den de liker.

Han sier også det er dempende på konflikten at toppkandidatene virker å være fornøyde med at Myrhol har forsøkt å ta grep i saken.

– Så er problemet at FNB ikke har hatt landsmøte enda, og derfor er vedtektene uklare. Men jeg tror Myrhol er i ferd med å gjenvinne kontroll over partiet. Det han gjør nå, er det andre partiledere ville gjort.

Når FNB holder sitt første landsmøte etter valget kan det bli bråk konflikten tror Tuastad, men:

– Det kommer uansett til å bli et spetakkel etter valget, for når de skal ha et nasjonalt landsmøte kommer det til å være veldig ulike holdninger til diverse saker uansett.

Publisert: 20.08.19 kl. 11:46