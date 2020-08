IKKE TILFREDS: Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer på arbeidsforholdene til en gruppe polske ungdommer som plukket jordbær i Norge denne sommeren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Støre om jordbærplukkernes lønn: – Tilhører et helt annet århundre

Polske ungdommer forteller om timelønn på 43 kroner på en norsk jordbærgård. Uverdig, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Sånn kan vi ikke ha det. Det er forhold som er uverdige for norsk arbeidsliv, sier Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet (Ap).

Han snakker om det som møtte polske Paulina Fima (20) og vennene hennes da de kom til Norge for å plukke jordbær.

I norsk landbruk er det ulovlig å betale en arbeider i myndig alder mindre enn 123 kroner i timen. Fima sier de fikk akkordbetalt, altså etter hvor mange kilo jordbær de plukket.

Ifølge de polske ungdommene var timelønnen realiteten 43 kroner i timen.

– Dette være en sak som Økokrim, Skatteetaten og påtalemyndigheten går inn i. Akkordlønn har vi i mange deler av arbeidslivet, men den skal ikke være under den må minimum tilsvare den avtalte lønnen, sier Støre og fortsetter:

– Vi må ha som standard at alle skal ha et ordnet arbeidsliv, uansett om du jobber på sykehjem, kontor, verft eller i jordbæråkeren.

Støre: Må undersøkes

Norge har ikke en generell minstelønn, men i noen bransjer er det innført forskjellige minstesatser for å forhindre at utenlandske arbeidstagere kommer dårligere ut. Det kalles allmenngjøring.

– Det må komme svar på om dette gjelder bare én gård eller om det er et bredere fenomen, sier Støre.

Ap-lederen vil sette arbeidsvilkårene i frukt- og grøntnæringen på dagsorden.

– Det må ikke være sånn at du må hente folk fra Vietnam eller Baltikum for å holde næringen i gang, sier Støre og legger til:

– Men hvis de kommer skal de behandles i tråd med norsk arbeidsliv.

Jordbærbonde Geir Hæhre ønsket ikke å kommentere VGs sak om de polske ungdommene. Det ville heller ikke arbeidsleder Kinga Guzik, som kaller påstandene «en eneste stor løgn».

PÅ JOBB: På dette jordet har rundt 100 polske sesongarbeidere plukket jordbær i sommer. Foto: Jørgen Braastad

Støre: 123 kroner er veldig lavt

Ap og Fellesforbundet vil ha en full gjennomgang av de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene i årets lønnsoppgjør.

– Jeg mener at det allmenngjorte nivået er veldig lavt. 123 kroner i timen er veldig lavt, sier Støre.

– Det er et tema som bør bli gjenstand for forhandlinger mellom stat og de ansattes organisasjoner, som Fellesforbundet har tatt til orde for. Det vil føre til noe økte kostnader, og må bli et spleiselag mellom oss som forbrukere og staten som en viktig aktør i det norske landbruket.

– Må vi betale mer for jordbærene?

– Det skal ikke jeg ha sagt. Det er et veldig sesongbasert produkt som svinger i løpet av sesongen. Men skal ikke være sånn at vi betaler lave priser for jordbær som en konsekvens av at arbeidstagerne får lønns- og arbeidsvilkår som tilhører et helt annet århundre.

IKKE TILFREDS: – Vi har opplevd at arbeidstagere ikke har turt å si ifra om kritikkverdige forhold, og at de har fått represalier for å si ifra. Man må gjøre det kjent overfor arbeidstagerne at de har rettigheter, og at de ikke skal godta hva som helst, sier Guro Angell Gimse (H). Foto: Privat

Høyre: Skal ikke godta hva som helst

– Dette er helt uakseptabelt. Vi vil gjøre hva vi kan for å bekjempe det, sier Guro Angell Gimse (H) til VG.

Hun er Høyres landbrukspolitiske talsperson og har 17 års arbeidserfaring i politiet, blant annet som lensmannsbetjent. Hun vil ta opp saken med bondeorganisasjonene, Norsk bonde- og småbrukarlag og Norges bondelag.

– Norsk landbruk er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er ikke sikkert vi får dekt behovet hvis det ryktes at det er sånne arbeidsforhold, sier Gimse til VG.

Hun mener at regjeringen prioriterer kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet høyt.

– Vi har likevel en jobb å gjøre med blant andre landbruket. Seriøse bønder konkurreres ut av dem som jukser og utnytter arbeidskraft. Det må slås hardt ned på denne type atferd, sier Gimse.

