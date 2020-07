DRAP OG SELVDRAP: To personer ble funnet døde i Askøy utenfor Bergen på lørdag. Foto: Marit Hommedal

Drapssaken på Askøy: Åpner tilsyn mot 28-åringens fastlege

Fylkesmannen i Vestlandet åpner tilsyn mot fastlegen til den 28 år gamle mannen som ble funnet død i en bolig på Askøy lørdag, melder Bergens Tidende.

Ifølge avisen skal Fylkesmannen gå gjennom 28-åringens journal for å se på hvilke type helsehjelp han har fått.

– Ut ifra det vi har fått vite om saken, har vi valgt å åpne tilsyn og vil se på hvilket helsetilbud han har fått. Slik saken står nå, er det mannens helsetilbud vi har valgt å undersøke, sier fungerende fylkeslege Sjur Lehmann til BT.

Drap og selvdrap

Det var lørdag kveld at politiet fikk melding om at to døde personer var funnet i en bolig på Askøy. Det var slektninger som fant de to personene.

Politiet mistenker at de er døde som følge av drap og selvdrap. De avdøde skal være mor og sønn på henholdsvis 54 og 28 år.

De to personene er sendt til obduksjon på Gades Institutt i Bergen og obduseres tirsdag. Ifølge politiet skal de ha ligget døde i over et døgn før de ble funnet.

Politiet opplyser til VG tirsdag klokken 14.00 at obduksjonen ikke er ferdig enda. Politiet vil komme med en oppdatering i saken så snart der foreløpige resultatet foreligger.

– De har det vanskelig

Nina Elisabeth Seierstad Andresen er bistandsadvokat for to av de pårørende i saken. Hun sier til VG at familien har det tungt.

– De har det vanskelig og er sterkt preget av det som har skjedd, sier Andresen.

De døde er ikke formelt identifisert, men politiet mener at det er mor og sønn, som bor i boligen, som er funnet. Personene vil først bli formelt identifisert etter obduksjonen.

På en pressekonferanse søndag sa påtaleansvarlig i Vest politidistrikt, Elisabeth Bru, at det vil bli gjort flere krimtekniske undersøkelser i boligen, men at politiet ikke hadde flere mistenkte i saken.

Publisert: 21.07.20 kl. 14:18

