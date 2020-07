BEKYMRET: Foreløpig har Norge kontroll, mener Guldvog. – Men situasjonen er ikke risikofri, sier han. Foto: Lise Åserud

Guldvog: Bekymret for smittespredning

Helsedirektoratets Bjørn Guldvog mener at de nye lokale smitteutbruddene viser hvor sårbare vi er.

I etterkant av pressekonferansen fredag, uttrykker helsedirektør Bjørn Guldvog bekymring for mer omfattende smittespredning til høsten.

– Nå ser vi en økende aktivitet i befolkningen. Det er en betydelig økning i antall personer i karantene og en viss økning i antall smittede siste ukene. Jeg er bekymret for det, sier Guldvog.

Tre kommuner i Norge har nå en stigende smittetrend, ifølge VGs tallspesial: Moss, Haugesund og Sveio.

Guldvog mener vi nå «står i et balansepunkt».

– Den friheten vi har hatt i sommer, den er ikke lettkjøpt, sier han.

Guldvog understreker av Norge foreløpig er i en situasjon med god kontroll, og at det er et begrenset antall kommuner som har smitte.

– Men situasjonen er ikke risikofri. Det er betydelig risiko i ukene som kommer, sier Guldvog.

Han mener at de nye lokale smitteutbruddene viser hvor sårbare vi er, og at de bekrefter viktigheten av å følge karantene- og smittevernregler ved arrangementer.

– Og det at vi har gode systemer for smittesporing for å kunne slå ned på smitten. Ikke minst at vi har en type åpenhet hvor vi alle er opptatt av at det viktigste er at vi står sammen og at alle med symptomer får teste seg, sier Guldvog.

– Er du bekymret for nasjonalt utbrudd?

– Det er ikke noe som ligger an til at vi får et stort nasjonalt smitteutbrudd nå, men vi har ingen garanti mot det. Jeg er bekymret for mer smitte og mange lokale utbrudd og at det kan oppstå situasjoner hvor vi får nasjonalt utbrudd.

