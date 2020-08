SMITTE: Flere frykter at coronasmitten øker nå nye studenter fra hele landet møter hverandre under studiestart. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vektere skal hindre store studentfester

Ved studiestart er 20-åringer på corona-smittetoppen i Norge. I Bodø skal vektere sørge at smittevernreglene følges i studentboligene.

– Vi har bedt Studentinord som driver studentboligene om å sørge for at det ikke samles flere enn 20 personer på fest i studentboligene, sier nestleder for Fadderperioden Bodø, Caroline Granum Andersen.

Andersen er bekymret for smitte på private fester som skjer utenfor det offisielle programmet. Hun har fått flere spørsmål fra studenter om smittevern.

– Vi øker frekvensen på vekterne ved studentboligene under fadderuken, sier Kristian Brunsvik Olsen, administrerende direktør i Studentinord som er studentsamskipnaden ved Nord universitets studiesteder i Trøndelag og Nordland.

Det er for å minne studentene på å holde avstand til hverandre og sørge for at fester på flere enn 20 personer blir avsluttet. Fellesarealene har også fått begrenset åpningstid.

– Vi håper og tror studentene er beviste på sitt ansvar, og følger rådene til myndighetene, sier Olsen.

Andersen forteller at de har god kontakt med kommuneoverlegen i Bodø om hva de kan gjennomføre under studiestart.

Økt smitte blant unge

Rett før studiestart er det økende coronasmitte i hele Norden. Felles for mange land den økende smitten blant unge. Så langt i august erfolk i 20-årene på smittetoppen i Norge.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, er også bekymret for smitte på studenthyblene.

– Fadderuke-arrangementene som er planlagt nå er veldig godt organisert med tanke på smittevern. Jeg er mer bekymret for det som skjer etter at arrangementene er over, og der håper jeg alle tar et ansvar, sier Asheim til VG.

FHI er bekymret for fadderukene:

Avlyste festen

I helgen ble det klart at BI Student Organisation (BISO) avlyser alle utelivsarrangementer tilknyttet fadderuken «Fadderrullan».

– Vi hjelper nå faddergruppene med forslag og løsninger på hva de kan gjøre sammen istedenfor det opplegget som var planlagt, sier Marius Clem, leder i BISO.

Alle arrangementer for over 20 personer, med og uten alkohol, er avlyst.

– Alle som har kjøpt billetter til festene vil bli refundert. Nå er fokuset på å bidra i den kollektive dugnaden og holde coronasmitten nede, sier Clem.

IMPONERT: Marius Clem, leder i studentorganisasjon til BI (BISO), sier han er imponert over hvor løsningsorienterte fadderne er. Foto: Privat

Oppfordrer til å droppe alkohol

– Vi har valgt å avbryte samarbeidet med utestedene etter samtale med kommunelegen, sier Fatema Al-Musawi, fadderleder i Lillehammer ved Høgskolen i Innlandet.

Hun mener fadderuken handler om mer enn å drikke. I Lillehammer oppfordrer fadderstyret ingen av de nye studenten til å dra ut på byen.

– Det viktige er at man møter andre og får en bra start på studietiden på en trygg måte, sier Al-Musawi.

I Lillehammer har noen faddere trukket seg i frykt av coronasmitte.

– Noen har ment det ikke er lurt å gjennomføre, men opplegget som møter de nye studentene følger alle reglene for smittevern, sier Al-Musawi.

Universitetet i Oslo opplyser at de ikke har endret på planene for avvikling av fadderuken etter helgen.

– Vi har hatt grundig opplæring av fadderne og har hele veien planlagt for at arrangementene må skje i mindre grupper og med spredte arrangementer. Vi har også fokus på at det skal være mindre alkohol, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Leder av fadderordningen ved Universitetet i Tromsø, Tobias Hjermann, sier at de har planlagt slik at de kan justere mengden folk som møtes.

– Ingenting av det planlagte er blitt endret. Vi skal være ha en trygg måte for nye studenter å møte hverandre, sier Hjermann.

Studentpuber må loggføre gjestene

Det er flere tradisjonsrike studentforeninger som har egne lokaler der det serveres alkohol i fadderuken. Disse får foreløpig lov til dette, gitt at de følger strenge smittevernregler.

– Alle som skal til disse lokalene må registrere seg og det er kun tillatt med bordservering. Kapasiteten her er sterkt redusert, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Også NTNU har flere slike puber, som er knyttet til studentforeningene. Julie Tetlimo, leder for fadderutvalget ved NTNU sier de i løpet dagen skal drøfte ytterligere tiltak.

– Det er ikke veldig mange puber er snakk om. De største er uansett på Studentersamfunnet og er enkle å kontrollere, sier Tetlimo.

