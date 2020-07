LOs sommerpatrulje undersøker mange arbeidsplasser over hele Norge hver sommer. Foto: GISLE ODDSTAD, VG

LOs sommerpatrulje: Økning i antall lovbrudd mot unge ansatte

På 45 prosent av arbeidsplassene LOs sommerpatrulje sjekket i år fant de brudd på arbeidsmiljøloven. Det er en økning fra 39,2 prosent i fjor. Mye kan skyldes coronapandemien, sier ungdomsrådsgiver i LO Bjarne Lagesen.

Hver sommer reiser LOs sommerpatrulje rundt i byer for å undersøke arbeidsforholdene til unge arbeidstagere.

– Vi er ute for å sørge for at deres første møte med arbeidslivet blir godt, sier Lagesen.

I år intervjuet de ansatte på 1694 arbeidsplasser i Norge. Dette er færre enn normalt, og mye skyldes at færre arbeidsplasser har hatt unge arbeidstagere denne sommeren.

Bjarne Lagesen sier at mange brudd kan skyldes coronapandemien. Foto: LO

Forventet brudd på grunn av corona

I år var det 5,5 prosent som fikk for lite eller ingen pause i arbeidstiden. Dette er en økning fra 2,7 i fjor. Lagesen sier at det virker som de ansatte har hatt det veldig travelt, og derfor ikke hatt muligheten til å ta pauser.

– Mange av de vi besøker er kafeer og butikker som kanskje har vært nedstengt. Bedriftene er for forsiktige og tar derfor tilbake for lite folk, forklarer han.

Dette kan skyldes den spesielle situasjonen mange bedrifter har vært i under coronapandemien, noe sommerpatruljen hadde forventet, sier Lagesen.

Usikre åpningstider har ført til at mange ikke har fått vite når de skal jobbe. 11,6 prosent fikk ikke vaktlistene 14 dager i forkant slik loven sier at man skal. Til sammenligning var det kun 7,9 prosent som ikke fikk vaktlistene i tide i fjor.

– Vi kan forstå at det har vært vanskelig for arbeidsgivere i år, men likevel sier loven at man skal ha en forutsigbar vaktliste, sier Lagesen.

Sommerpatruljen passer på at arbeidsgivere ikke bryter med arbeidsmiljøloven. Foto: Sandra Skillingsås

Ikke alltid klar over bruddene selv

Sommerpatruljen opplever at flere ansatte ikke vet om hvilke rettigheter de har i jobben sin.

Patruljen spør for eksempel om den ansatte får vaktlisten sin i tide, og mange svarer ja selv om det viser seg at de får den altfor sent i henhold til loven. Da gjør de dem oppmerksomme på at det er et brudd.

– Eller om vi ser på vaktplanen at de jobber for mye. Da forklarer vi at det er et lovbrudd, og hvorfor man ikke skal jobbe så mye, forteller han.

Flere positive endringer

Selv om det har vært en økning i antall brudd sier Lagesen at sommerpatruljen har sett flere positive endringer fra i fjor. Langt flere har for eksempel hatt en arbeidskontrakt.

Arbeidsgivere har også være flinke på å overholde grensen på antall timer de som er under 18 år kan jobbe.

Det er heller ikke så mange unge ansatte som jobber for mye overtid, men det er mange som ikke får overtidstillegg når de jobber overtid viser tall fra undersøkelsen.

Publisert: 23.07.20 kl. 17:11

