Kommuneoverlege ber rektor utvise studenter som fester

Naboer til Universitetet i Ås har varslet kommune og politi om det de mener er smittefarlige studentfester. Nå ber kommuneoverlege Sidsel Storhaug om at studenter blir utvist hvis ikke festingen tar slutt.

Hun ber Universitetet vurdere alkoholforbud på studentboligene.

– Dette er totalt uansvarlig av studentene. Det de driver med er farlig. Smitten kan spre seg raskt når mange er samlet og det drikkes mye alkohol. Vi har fått opplyst fra naboer at langt flere enn 20 har vært samlet på disse festene, sier Sidsel Storhaug til VG.







– Rundt 50 som festet

Flere naboer til studentboligområdet «Pentagon» i Ås har ifølge Storhaug meldt fra til kommune, helsevesen og politiet om smittefarlig festing i helgen, med for mange personer samlet.

VG har snakket med tre av naboene som varslet, samt sett bilder og video de har tatt.

– Vi talte rundt 50 studenter som festet tett og høylytt sammen. Vi tilkalte politiet, som kom og stoppet dem én gang. Straks politiet var reist, startet festen igjen. Vi frykter for smitte når det festes på en slik måte. Natt til tirsdag var like mange studenter samlet til fest på nytt, sier en av dem til VG.

Kommuneoverlege i Ås, Sidsel Storhaug. Foto: PRIVAT

– Må vurdere alkoholforbud på studenthybler

Kommuneoverlegen ønsker full stopp i festingen heretter.

– Vi ønsker å få ut informasjon om at dette ikke er greit så raskt som mulig, sier hun.

Hun er oppgitt over at festingen skal ha fortsatt også etter at politiet var på stedet.

– Dersom dette fortsetter må det få konsekvenser for studentene. Rektor må utvise de studentene som fester. Jeg mener vi må vurdere et alkoholforbud på studenthyblene, sier Storhaug.

– Ikke greit

Kommunens beredskapsleder Bjørn-Erik Pedersen har også blitt orientert om at skal det ha vært opptil 50 studenter som festet rundt det som kalles «Pentagon». Det er her studentboligene til NMBU ligger.

– Naboer har fortalt oss at antallet skal ha vært opptil 50. Det er selvsagt ikke greit. Vi har varslet Universitetet. Normalt har vi ett godt inntrykk av studentene her, understreker Pedersen.

Ås har mange studenter gjennom vinteren, mange av dem bruker helsevesenet lokalt. Kommuneoverlegen sier testkapasiteten i Ås er grei, men at de utvider den nå med tanke på studentene som kommer strømmende.

– Vi har forberedt oss gjennom sommeren på at vi må teste flere når studentene kommer, sier kommuneoverlege Sidsel Storhaug.

– Rykket ut to ganger

Politiet opplyser til VG at de natt til søndag fikk fem klager på at mange studenter var samlet til fester i Ås - og rykket ut to ganger.

– Politiet var på stedet klokken 00.30 og ba dem dempe seg og orienterte dem om smittevernsreglene. Politiet var på stedet en gang til klokken 02.45 etter ny melding om bråk, men da patruljen var fremme var festen avsluttet, sier operasjonsleder Finn Aas i Øst Politidistrikt.

Rektor: Totalt uakseptabelt

Rektor ved NMBU, Sjur Baardsen, svarer følgende til VG:

– Denne typen adferd er helt uakseptabel. NMBUs studenter må, som alle andre, ta sitt individuelle ansvar for å ikke spre smitte. Vi ser nå at smitten øker, særlig i vår region, og jeg er sikker på at ingen av studentene ønsker å bidra til at dette eskalerer. Derfor må de sørge for å overholde reglene også ved arrangementer i privat regi, skriver han i en e-post til VG.

Rektor Sjur Baardsen. Foto: Håkon Sparre / NMBU

Han er uenig med kommuneoverlege Sidsel Storhaug i at sanksjoner er riktig vei å gå:

– NMBU, Fadderuka og studentlederne tar smittevern på høyeste alvor, og NMBU-studentene organiserer en fadderuke som er godt innenfor smittevernregler, og arrangørene er bevisste på å gå foran som gode eksempler. Så det er ikke fadderuka i seg selv som er problemet. Derfor er jeg ikke enig med kommuneoverlegen og Bufdir-direktøren i at vi må avlyse fadderuka. Det er det som nå skjer i privat regi, som ikke er akseptabelt. Dette har imidlertid ikke vi mulighet til kontrollere, ut over å oppfordre alle sterkt til å følge reglene.

– Jeg er enig med kommuneoverlegen i at den typen adferd vi har sett de siste par kveldene er alvorlig. Men jeg kan ikke sanksjonere disse bruddene. Dette er politiets oppgave.

– Jeg kommer til å ta initiativ til et snarlig møte med studentlederne og fadderukeledelsen og be dem spre klare oppfordringer om godt smittevern i sine organisasjoner, skriver han i e-posten til VG.

Faddersjef: - Ta ansvar

Fadder-general i Ås, Vegard S. Hansen, understreker at de omtalte festene har vært fester i privat regi. Han sier de vil jobbe for å unngå flere slike hendelser.

– Jeg vil oppfordre alle som har deltatt på slike fester om å tenke seg om, ta ansvar og følge reglene, sier Hansen.

Studenttingsleder ved NMBU Tuva Todnem Lund, oppfordrer også medstudentene til å følge reglene.

– Festing som bryter med smittevernreglene, som de siste par kveldene, må ikke finne sted, skriver hun i en e-post til VG.

